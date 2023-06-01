【民進黨工遭性騷吃案始末】在野譴責、黨內止血嚴查　許嘉恬請辭獲准　

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）前民進黨工昨（51）日在臉書以長文控訴去年遭外包廠商性騷，上報主責單位婦女部卻被時任主管許嘉恬吃案了事，引發社會關注。在野黨紛紛譴責，民進黨主席賴清德也下令嚴查，並強調「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了。」

女黨工2000字公開吃案始末

該位女黨工在臉書控訴，去年執行專案，遭到攝影團隊導演在車上性騷擾，當下相當害怕無助，更在害怕到在工作室的廁所跪地乾嘔。鼓起勇氣上報時任婦女部主任許嘉恬，卻被許嘉恬以「所以呢？妳希望我做什麼？」、「那妳當下為什麼……不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」等語句詰問。



(圖／翻攝自當事人臉書）

除了未曾將當事人調離專案，許嘉恬更持續以「啟動程序可能弄得人盡皆知」、「名譽可能受損」等理由冷處理，就連社工聯繫資訊都請人代傳，受害者身心就診可由黨部支付的等資訊也都並未告知當事人。

被指控的導演外號「輝哥」，根據該名黨工提供的手機對話截圖，因事發後她仍負責專案，就禮貌性傳訊給對方表示「抱歉，害你手麻」，但對方卻毫無自覺，自覺體貼慰問多次，又於凌晨再度提起「沒有手麻」、「只是忍住咳嗽，拍（怕）吵醒妳」甚至還反問「睡得好嗎」，之後更持續分享自己的事情，女黨工「不好撕破臉，就是禮貌至上」，直到「副主任讓我直接封鎖他我才把他封鎖掉。」



（圖／翻攝自當事人臉書）

「輝哥」與黨內要角相熟？ 遭火速撇清

網傳加害人是曾拍攝公視「盲人阿清」影片的薛姓導演，在其私人臉書上曾經分享民進黨的黨證，上頭註明2008年3月7日入黨。此外他也上傳許多與民進黨內要角的合照，包含蔡英文、賴清德、蘇貞昌、張惇涵等。蔡英文2019年在曾「盲人阿清」的宣傳影片中，喊「嗨、輝哥好久不見」，該支影片已於今日下午火速被移除。

（圖／翻攝自被控導演的臉書）



蔡英文為公視「盲人阿清」宣傳，提及「嗨、輝哥好久不見」，該宣傳影片已遭移除。 （圖／翻攝自公視人生劇展 「盲人阿清」臉書）

林飛帆致歉、蔡英文、賴清德等人回應

許嘉恬疑似吃案，當時任督導主管的副秘書長林飛帆也不能置身事外。林飛帆回憶，許嘉恬稱當事人沒有要走申訴程序。他坦言，忽略當事人不走申訴管道的背後原因，「有疏忽就是誠懇道歉。」

林飛帆也指出，黨部督導主管，作為未能第一時間承接當事人，提供必要協助，造成她獨自承受壓力跟傷害，應該共同表達歉意；應檢討性平申訴機制無法有效承接每位受害者，對於當事者勇於揭發，也應給予更多支持。

面對性騷吃案醜聞，民進黨民進黨主席賴清德指示，對於任何涉及性騷擾的事件，黨中央絕對採取零容忍的態度；性平部主任和主席室主任組成的調查小組，會盡速調查並提出處置報告；現任副秘書長許嘉恬即刻停職，接受調查。

賴清德表示，許嘉恬請辭黨副秘書長一職獲准。賴清德也在臉書表示，作為民主進步黨的黨主席，要向這位同仁致上最大的歉意，更有責任給這位受到傷害的前同仁一個交代。他也強調，民進黨的精神，是勇於面對問題，而不會逃避，「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了。」

總統府發言人林聿禪也表示，總統蔡英文相當重視此事件，除對於任何涉及性騷擾的事件表達嚴厲譴責，並支持民進黨中央黨部調查此案，務必確保當事人權益。

在野黨：勿雙標處裡、勿要受害者噤聲

藍委黨團副書記長鄭正鈐強調，這此性騷事件絕非民進黨內的「家務事」，而是全社會都要關注的公共議題。要賴清德不要雙標處理，「對外經常疾言厲色，對內永遠噤聲不語。」

李德維委員表示，許嘉恬過去曾是民主進步黨婦女發展部主任，游錫堃院長、張俊雄院長辦公室機要秘書，謝長廷、蘇貞昌總統競選總部婦女部副主任，陳水扁、呂秀蓮總統競選總部資深專員，陳其邁高雄市代理市長辦公室機要秘書，許嘉恬的社團經歷更曾是台灣婦女團體全國聯合會理事。過去一直高喊保障婦女及弱勢者，卻做出令人髮指的事情。

國民黨台北市議員李彥秀議員指出，民進黨長年高舉維護女性權益的旗幟，這次卻變成真實的加害者，讓受害者被民進黨內部、許嘉恬二次傷害。

時代力量發言人余佳蒨強調，性別平等早已是普世價值，更是每一個政黨都應遵守的底線，任何形式的性騷擾絕對是零容忍，職場性騷擾更不應被漠視，身為執政黨未能用更嚴格的標準自我要求，令人感到遺憾。

余佳蒨表示，這次事件民進黨雖即時召開記者會說明並將許嘉恬停職，試圖止血，但檢視過往案例，民進黨面對性平爭議，往往是雷聲大雨點小，最後不了了之。余佳蒨呼籲，性平是不容妥協的價值，別再用「大局為重」、「名譽可能會造成受損」等說法要求受害者噤聲。