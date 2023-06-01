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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）以八寶粥、仙草蜜等產品聞名的泰山公司，由詹玉柱4兄弟創辦，已超過70年的歷史，傳承至第三代接班，10多年來堂兄弟鬩牆戲碼不斷上演，內憂外患不斷，市場派趁虛而入，最終拱手讓出經營權。

泰山股東臨時會昨(5/31) 登場(如下圖) ，進行董事全面改選，掌掃股權優勢的龍邦順利取得過半席次，終結詹家三代掌控經營超過70年的局面。

（圖/中央社)

泰山由市場派召集的112年第二次股東臨時會，昨由龍邦董事長劉偉龍擔任主席，全面改選董事結果，由龍邦獲得5席董事，包含1席獨立董事，正式拿下泰山經營權，原泰山董事長詹景超及董事詹皓鈞落選。

昨股東臨時會出席率為85.78%，董事改選應選董事9人（含獨立董事3人），當選的6名董事分別為龍邦旗下保勝投資公司代表人劉偉龍、韓泰生、劉煌基、楊文慶，公司派有至登投資公司代表人陳諾樺、鴻強公司代表人王添盛；獨立董事為蕭勝賢（龍邦派）、黃慧萍（公司派）、陳威宇（前副董事長詹晉嘉派）。

選舉結果由市場派龍邦取得5席董事勝出，成功入主由詹家掌握經營權逾70年的泰山，也代表詹家掌握泰山經營權的世代結束。

根據股東臨時會議事手冊內容指出，新任董事於選任後即行就任，任期自112年5月31日起至115年5月30日止。

由於泰山近日爭議不斷，昨天股東臨時會現場戒備森嚴，有股東5時30分就到場，龍邦上午6時前安排數十個工作人員，並對入場股東進行嚴格安檢，雨傘、保溫杯、飲料等全都不准帶進現場，避免會議有意外發生。

泰山完成董事全面改選，市場派龍邦取得過半席次，泰山經營權變天，先前通過的4元股利是否會如期發放，中央社6月1日引述龍邦董事長劉偉龍表示，衡量最大利益後再做決定。

外界好奇的是，龍邦拿下「沒有全家的泰山」後，接下來會實質接手跨足經營食品業，或是如龍邦過去以「財務投資」為目的角度看待，是否有可能找回先前將持股賣給龍邦的詹岳霖一派回任專業經理人；另外，原公司派詹家是否就此打住，出售全家、買進街口的適法性等，都是外界關注的議題。

因此，上演已經7年的泰山經營權大戰，最否真正來到最終章，或是還有續集發展，都還沒有最後定論。

泰山詹家公司派在龍邦快速增加持股進逼下，採取「摘下皇冠上珠寶」的防禦手段，於2022年12月董事會火速決議處分全家全數股權，事後還因處分全家持股程序違規，遭金管會開罰新台幣48萬元。

由於詹家已將泰山「金雞母」近19%全家股票賣掉，雖然換來約80億元現金，但公司派也火速花費36億元買下還在賠錢的街口支付，7月也擬對股東配發約20億元的現金股利，一口氣花掉大半的錢。該如何翻案防止資金流出，都是龍邦接手後面臨的難題。

「沒了全家，多了街口支付，未來泰山經營策略為何？」面對股東的問題，市場派大股東、龍邦董事長劉偉龍說，這兩個案子都已進入相關法律訴訟中，在未定案之前，要再與新經營團隊進一步討論，之後再跟大家報告。

根據中央社，泰山集團最初從製油廠起家，由詹岳霖的爺爺詹玉柱4兄弟於1950年所創立，起初以雜糧、豆餅批發為主，繼而外銷洋菇、蘆筍、鳳梨加工罐頭；1960年跨入食用油，由詹玉柱長子詹仁道接手總經理，陸續推出「泰山沙拉油」、「仙草蜜」、「八寶粥」等打出名號，並於1989年股票上市。

1999年由第三代詹仁道長子詹岳霖接班，2007年正式擔任董事長，全家股票即在他任內提案買入；不料由於前進中國失利，以致本業表現未見好轉，加上美式作風引發家族成員不滿，2016年遭堂兄弟妹詹景超、詹晉嘉等以改革為名集體辭職逼退，黯然下台。

不到一年時間，泰山再度爆發家族內鬨，2017年詹晉嘉遭解任董事；當泰山「內憂」不斷之際，國內機能飲料龍頭保力達默默擴增泰山持股逾3成，泰山再度面臨經營權大戰。

2018年當時以詹景超為首的一派找來龍邦救援，成功保住經營權，並與龍邦達成共治協議；不料盟友變敵人，泰山的經營權之爭也從家變成了外部勢力掌握股權優勢，演變成今天經營權變天的局面。

泰山企業的家族成員無法團結，傳承沒提早規劃好，導致老牌企業陷入惡鬥，進一步丟掉經營權的案例再添一樁。

台灣老牌企業「泰山」詹家內鬨•經營權拱手讓人 4元股利如期發？龍邦：衡量後再決定

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