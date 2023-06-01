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南韓國情院：金正恩140公斤且有嚴重睡眠障礙、北韓糧食危機致輕生及餓死人數大增

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/01 16:20
南韓國家情報院稱，金正恩體重約140公斤，患有嚴重睡眠障礙（圖／美聯社）

南韓國家情報院稱，金正恩體重約140公斤，患有嚴重睡眠障礙（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓國家情報院稱，北韓領導人金正恩有嚴重睡眠障礙，且體重高達140公斤左右，另外，北韓糧食危機加劇，餓死與輕生的人數也大幅上升。

根據韓聯社報導，南韓國情院報告稱，北韓當局四月時，集中收集了海外高層人士治療失眠的最新醫療情報，因此推測金正恩患有嚴重的失眠障礙。

國情院也說道，北韓大量進口萬寶路（Marlboro）、登喜路（Dunhill）等外國香菸及高級下酒菜，推測金正恩對酒精及尼古丁的依賴度越來越高，並陷入更嚴重的失眠障礙，形成惡性循環。

國情院補充，5月16日金正恩出席公開活動時，黑眼圈明顯可見，且看起來相當疲倦，根據AI分析結果，推測金正恩體重為約140公斤左右。

國情院也觀察到，金正恩自去年年底開始，手臂上不斷出現抓傷，推測是壓力及過敏所引起的皮膚炎。

另外，關於北韓糧食危機，國情院表示，隨著糧食危機加劇，北韓境內餓死及輕生的人正快速上升。

北韓境內玉米價格與去年同期相比上漲約60%，大米上漲近30%，創下金正恩執政以來的新高。

國情院表示，民生疾苦讓人民的不安情緒加劇，為了取得物資甚至出現了引爆自製炸彈、有組織的犯罪等；暴力犯罪件數自去年同期100多起上升至300多起，餓死的人數為去年的3倍，自殺人數與去年相比亦增加1.4倍左右。

延伸閱讀：北韓人越看越生氣！金正恩之女雙頰白胖　人民卻苦於糧食危機
北韓
金正恩
糧食危機
南韓

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