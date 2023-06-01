台灣中研院與莫德納簽MOU 建立mRNA創新研發平台

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央研究院今（1）日宣布與莫德納（ModernaTx）及莫德納台灣（Moderna Taiwan）簽署合作意向書，建立策略合作關係，雙方將結合研發與輔導資源，加速國內mRNA技術的發展，培育相關研究人才，並共同發起mRNA前瞻新創獎計畫，廣邀台灣優秀的研究團隊參與評選。

莫德納與中研院的合作意向主要為以下三個面向：一、建立臺灣mRNA創新研發平台，提供新創公司展示及交流機會；二、選定mRNA技術的前瞻性主題，共同提供資源以加速研發進程；三、提供團隊參與國際交流的機會，增加其國際化的機會。

莫德納台灣李宜真總經理表示台灣以完善醫療體制，多元產業人才、科學家與研究機構，以及生技創新能量舉世聞名。與中研院的合作將有助發掘mRNA更多的應用可能，尋找解決全球面臨的醫療照護挑戰的創新解方，突破目前疾病預防及臨床治療疆界。

莫德納mRNA新冠疫苗研發的重要推手──莫德納基因黃翊群總經理暨科學長特地代表莫德納總部來台參與簽署儀式。黃翊群指出，生醫產業的培植需要長期投資，期待透過產研合作畫拋磚引玉，鼓勵更多台灣科研先進加入mRNA 研究領域、開發其無限應用潛力。

中研院mRNA研發能量看漲 「莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」開放徵件

中央研究院唐堂副院長分享，中研院在2020年底即組成首支mRNA疫苗研發團隊，並以藥品優良製造作業規範（GMP）的精神規劃建置核心設施──「mRNA先導研究設施」，以供應早期臨床試驗所需的mRNA疫苗，同時也積極延攬研發與技術的人才，加速發展mRNA技術，來應對已知及未知的疾病，「mRNA先導研究設施」預計今（2023）年底完成場域驗證，2024年開始接受產業及學研界小型試量產。

作為合作的第一步，且為了加速mRNA技術的發展、培植台灣生醫研究人才，莫德納台灣與中央研究院攜手共同舉辦「莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」計畫，徵案領域將針對以下五大治療領域：傳染病（Infectious diseases）、免疫腫瘤（Immuno-oncology）、罕見疾病（Rare diseases）、心血管疾病（Cardiovascular diseases）、自體免疫疾病（Autoimmune diseases）。每組獲選團體/個人可以獲得新台幣50萬元整研究支持獎金，並能夠獲得莫德納台灣的一對一業師輔導機會。

生醫轉譯研究中心吳漢忠主任表示，國家生技研究園區作為台灣生醫新創的搖籃，致力於協助研發團隊串接國內外資源。mRNA技術在全球生物技術領域中扮演著重要的角色，在經歷了新冠疫情的考驗以及其他多個疾病領域的實驗後，本院與莫德納的mRNA技術日益成熟。這次的合作意向書將促進雙方相關研究領域間的交流與合作，幫助研究人才與國際上最新的生物醫學技術接軌，創造更多接軌世界舞台的機會。