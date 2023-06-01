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台南遠東香格里拉「香約捐血．讓愛永續」公益活動

6月2日邀請民眾一起挽袖捐血再享多重好禮

By 台灣英文新聞
2023/06/01 15:45
台南遠東香格里拉提供。

台南遠東香格里拉提供。

響應世界衛生組織發起的「614世界捐血日」，由台南遠東香格里拉、臺南市政府警察局第一分局及台南大遠百共同主辦，峰智生化股份有限公司贊助的「香約捐血．讓愛永續」公益活動，於6月2日(週五)上午十點準時開始發放號碼牌，活動於下午五點結束，凡成功完成捐血者即可獲贈精美贈品。

根據高雄捐血中心台南捐血站數據指出，血液安全庫存量為七天，但目前全台各類血型庫存量皆低於標準，尤其以血型O型、B型及A型更為短缺，呼籲民眾定期捐血為醫療帶來穩定的血液供給，拯救生命。本次公益活動，期以實際行動落實企業社會責任，並號召員工、賓客及社會大眾捲袖捐血，共同為維持血液安全庫存量盡心力。同時，為考量用血安全，捐血車均落實捐血人發燒篩檢及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血者在安全的環境中完成捐血，請捐血者安心。

6月2日(週五)「香約捐血．讓愛永續」公益活動，於台南遠東香格里拉大門口，上午十點準時開始發放號碼牌，前70名成功捐一袋250c.c.者，可獲得品香坊手工麵包盒、舒珊沐浴組禮盒、台南大遠百餐飲折價卷及文青環保袋等多項好禮；前10名成功捐兩袋共500c.c.者，再加贈萬用修繕工具組乙組。邀請民眾挽袖捐血做公益，延續生命希望。活動詳情請洽：(06)702-8888、飯店地址：台南市東區大學路西段89號。

更新時間 : 2023-06-01 19:45 GMT+08:00

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