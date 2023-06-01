全國最高自助餐廳《50樓Café》 東港鮪魚吃到飽

初夏正值鮪魚盛產期，全國最高自助餐廳「50樓Café」不惜成本，特別自6月2日至7月28日推出時令限定的「東港鮪魚吃到飽」，除了領銜演出的極鮮鮪魚生魚片，還有多道首次推出的特色料理，包括日式的鮪魚半敲燒、鮪魚茶泡飯、佃煮鮪魚，以及義式鮪魚時蔬油醋沙拉、和法式番茄白酒燉鮪魚…等；活動期間每週五晚上七點，主廚還將展演現切鮪魚秀，從東港新鮮直送、全長120公分、重達30公斤的黃鰭鮪魚，在來客面前新鮮分切，彈嫩的紅肉光澤閃耀，民眾不用舟車勞頓，在新北即可品嚐零時差的鮮美海味！

50樓Café的主廚楊能沛嫻熟東西美食，此次為了讓海鮮控大飽口福，日料餐檯除了由純淨鮮甜的鮪魚生魚片、鮭魚握壽司領軍之外，還多了日本高知縣有名的「半敲燒」料理，只是把原本的鰹魚換成鮪魚，薄煎後切片，外層微焦、魚肉鮮嫩，調拌金桔檸檬醬油，佐以大量的蔥花，吃來軟嫩適口，芳香迷人！另有生食級鮪魚製成的「鮪魚茶泡飯」和「義式鮪魚時蔬油醋沙拉」也一定要嚐，後者突顯魚肉有了檸檬油醋的妝點，更加油潤甘美！

特色鮪魚熱食也是中西並陳，主廚烹製「台式三杯鮪魚」時，裏面的標配─醬油、麻油和米酒，下足下滿，讓煎過的鮪魚以濃醬和九層塔裹身，鹹香美味！「法式番茄白酒燉鮪魚」則是讓鮪魚塊先經綜合香料賦味，薄敷麵粉略炸，再加花枝、淡菜、鮮蝦與白酒和番茄醬燴煮，多重風味鮮上加鮮！現煮區還有師法土魠魚羹的「酥炸鮪魚羹」，鮪魚塊先醃再炸，飄散微辣胡椒味的濃濃蒜香，配麵或米粉都很過癮！另一道則是充分利用食材的「日式佃煮鮪魚」，將魚頭和魚肉與紅白蘿蔔，加上醬油、糖、味醂，以文火慢煮收汁，食材表面塗了一層漂亮的濃稠醬汁，入味好吃。

入夏也是瓜果盛產期，甜點區特別以真材實料、甜美誘人的哈密瓜奶油蛋糕、哈密瓜塔、芒果泡芙、芒果布丁…等糕點，搭配特別消暑的剉冰、摩摩喳喳，以及國人最愛的哈根達斯和新北唯一供應的EliubiS瑞士頂級霜淇淋，在高樓景觀餐廳中，讓食客留下美食美景一次盡享的美好體驗！