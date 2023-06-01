菸害增心血管疾病風險 WHO：每年逾6萬名15歲以下的兒童和青少年死於二手菸

（台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導）世界衛生組織（WHO）指出「二手菸」每年導致全球約120萬人死亡，其中6萬5,000人是15歲以下的兒童和青少年；國內數據更顯示，有6成2的嬰幼兒與吸菸者同住，且其中8成4為父親在家吸菸。對此，國健署表示，兒童仍在發育成長階段，比成人更容易受到二、三手菸的影響，需要依靠家人及無菸環境的落實，讓兒童遠離菸的危害。

6成2的嬰兒與吸菸者同住 8成4為父親在家吸菸

國健署表示，菸害不只發生在吸菸的當下，其所產生的二、三手菸都是致癌物，任何濃度均會危害到周遭的人，即便只有短暫的接觸，也會造成無形地傷害。

二手菸是分布最廣的有害空氣污染物，國際癌症研究總署(IARC)已將二手菸視為一級致癌物，研究指出，接觸二手菸的兒童患有下呼吸道感染、中耳疾病、呼吸道症狀和肺部生長緩慢的風險增加；而菸霧產生之有毒殘留物，即為三手菸，它會附著在表面（如:牆壁、地板、衣服和家具）或積聚在室內灰塵中，時間可長達6個月之久，兒童在受污染的表面附近進食和玩耍時，接觸三手菸毒素的風險更大。

另外研究指出，全球約40%的兒童仍然在家裡或經常去的地方接觸到二手菸，而大多與父母吸菸有關。依台灣出生世代研究之長期追蹤調查資料指出，2005年出生世代中，有62％的18個月以下之嬰幼兒與1名以上吸菸者同住，其中，家中吸菸者有84％為父親，父母及長輩應正視吸菸行為對兒童健康的危害，用戒菸表達對孩子的愛！

加熱菸也是菸 勿輕信網路謠言

國健署提醒，近年來，菸品業者不斷行銷加熱菸可作為傳統紙菸替代品，事實上，並無證據顯示加熱菸有助於戒菸，且加熱菸含有甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，甚至含有許多傳統紙菸無法驗出的化學有害成分。

無論是主動或被動接觸，加熱菸與紙菸所產生的菸霧對人體健康都有潛在的危害7。世界衛生組織已證實，所有形式的菸草都是有害的，即使用強大的通風系統和風扇，也無法完全防止接觸到這些化學物質。

為了保護兒童及青少年，免於菸的危害，國健署呼籲父母及長輩積極戒菸，透過專業人員的陪伴，讓您戒菸成效事半功倍。