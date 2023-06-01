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【人生八十 當爹不遲】 好萊塢巨星勞勃狄尼洛、艾爾帕西諾相繼迎來新生兒

艾爾帕西諾83歲，女友29歲。勞勃狄尼洛79歲，孩子的媽身分不明。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/01 14:39
2023年5月21日，勞勃狄尼洛現身法國坎城影展（圖／美聯社）

2023年5月21日，勞勃狄尼洛現身法國坎城影展（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）人生七十才開始，人生八十老來子。好萊塢兩位硬底子演員，近來紛紛傳出喜獲麟兒的消息，一個是79歲勞勃狄尼洛（ Robert De Niro）、一個是83歲的艾爾帕西諾（Al Pacino），正是老當益壯、雄風不減。

美聯社CNN報導，艾爾帕西諾的公關5月31日證實，這位巨星的29歲女友阿爾法拉（Noor Alfallah）已有孕。二人據傳去年開始交往，阿爾法拉在Instagram自稱「說故事的人」 （raconteur），IMDB則稱她參與了兩部片幕後製作，其中一部《Billy Knight》就是由艾爾帕西諾主演。

已有三名子女的艾爾帕西諾，2014年受訪時表示，父親拋下他與母親，對他的親子關係造成深遠影響。「這是我人生缺失的一環，我不會像父親一樣。」

他的好哥兒們勞勃狄尼洛，也於5月證實又當爸了，已迎來第七個孩子，但並未透露母親的身分。他有著一籮筐育兒經，樂於扮演老爸的角色，雖然有時令他相當頭疼。「我不是個酷老爹」，他說道，笑稱11歲的寶貝女兒總愛「折磨」他。

這兩位老戲骨，在影壇的地位無需贅言。

艾爾帕西諾曾演出《教父》系列電影，並以1992年的《女人香》抱回奧斯卡影帝。儘管年事已高，卻從未消失在大小螢幕。勞勃狄尼洛也曾以《教父第二集》拿下奧斯卡男配角、《蠻牛》拿下最佳男主角。

【人生八十 當爹不遲】 好萊塢巨星勞勃狄尼洛、艾爾帕西諾相繼迎來新生兒
2023年4月19日，艾爾帕西諾出席紐約活動（圖／美聯社）

【人生八十 當爹不遲】 好萊塢巨星勞勃狄尼洛、艾爾帕西諾相繼迎來新生兒
2023年5月20日，（左起）勞勃狄尼洛、李奧納多狄卡皮歐、馬丁史柯西斯出席坎城影展（圖／美聯社）
艾爾帕西諾
勞勃狄尼洛
好萊塢
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奧斯卡

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