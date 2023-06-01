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對抗台灣夏季電費調漲！台北南港山水綠生態公園　創能儲能示範場域省電撇步報你知

台北市環保局：山水綠生態公園保育無數珍貴動植物及昆蟲品種，夏季的主角便是在水面上清幽挺立的絕美荷花了，不僅為山水綠生態公園妝點了風采，更是淨化水質的好幫手

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/01 14:43
南港山水綠生態公園新建置的「創能、儲能示範場域」。(照片由台北市政府提供)

南港山水綠生態公園新建置的「創能、儲能示範場域」。(照片由台北市政府提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）初夏之際，趁著天氣還不是太炎熱，民眾不妨前往郊外踏青、欣賞荷花盛開的美景，台北市環保局今(1)日表示，南港山水綠生態公園正值荷花綻放，民眾還帶小孩體驗公園內最新建置的「創能、儲能示範場域」，學習能源轉型新知，對抗今年夏季電費調漲的省電撇步，實踐淨零綠生活。

北市環保局還說，山水綠生態公園保育無數珍貴動植物及昆蟲品種，夏季的主角便是在水面上清幽挺立的絕美荷花了，不僅為山水綠生態公園妝點了風采，更是淨化水質的好幫手，在放眼望去盡是碧綠荷葉的池面上，華麗典雅的粉紅花朵點綴其中，如古典美人猶抱琵琶半遮面，怪不得連宋朝大儒周敦頤都要稱讚它們「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」。

南港山水綠生態公園除每週一固定休園之外，開放時間均可入園休憩，不僅場域寬廣，大片綠油油草地也十分紓壓，成為民眾假日休閒的好去處，園區內還有兒童及共融式遊樂設施、遮陽玩沙區，很適合親子同遊。今（2023）年更於荷花池旁啟用新建置的「創能、儲能示範場域」供民眾參觀、學習能源轉型新知。

環保局表示，「創能、儲能示範場域」開放後已有菲律賓氣候變遷委員會、彰化市公所、南港社區大學等多個國內外團體前來參訪，了解分散式發電達供電自給自足的方案，在夏天用電增加及今年夏季電費調漲之際，也能學習如何節約生活用電、減少用電間接造成的碳排放。

最後，環保局提到今（2023）年首度編列1億元辦理「臺北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助住宅社區設置創能、儲能設備，申請期間到7月31日或補助經費用完為止，有意申請者趕緊把握機會。

對抗台灣夏季電費調漲！台北南港山水綠生態公園　創能儲能示範場域省電撇步報你知

南港山水綠生態公園正值荷花綻放。(照片由台北市政府提供)

對抗台灣夏季電費調漲！台北南港山水綠生態公園　創能儲能示範場域省電撇步報你知

(照片由台北市政府提供)
南港山水綠生態公園
荷花
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夏季電費
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