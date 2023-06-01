11歲男童罹白血病 父捐髓進行「半吻合」骨髓移植 中山附醫榮獲國際肯定

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）11歲劉小弟弟因身上莫名瘀青，轉診至台中中山醫學大學附設醫院，經診斷為高危險族群的急性淋巴性白血病，為了提高治癒機會，由個案父親捐造血幹細胞進行半吻合骨髓移植，不僅成功度過感染的危險，目前個案身上已沒有癌細胞的存在。

中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科巫康熙主任說明，血癌又稱白血病，是兒童最常見的癌症，一般急性骨髓性白血病做骨髓移植會有較高的治癒率，而兒童急性淋巴性白血病的治癒率雖然不低，但個案的血癌有預後非常不好的染色體和基因，屬於高危險族群的血癌，在經過化學治療和標靶藥物治療後，殘餘血癌細胞的比例(minimal residual disease, MRD)下降不理想，故提早做異體造血幹細胞移植，以提高治癒機會。

巫康熙進一步說明，目前骨髓移植大多不用抽骨髓，而是用周邊造血幹細胞來做移植，所以也稱造血幹細胞移植，而血癌通常做異體的骨髓移植，異體的骨髓移植需要配對，有時會找不到吻合度適合的捐者。

而近年來由父母提供造血幹細胞的半吻合造血幹細胞移植，幾乎不會有找不到捐贈者的問題，且可快速執行移植，其實早在2020年左右，巫康熙醫師團隊也成功為一名幼童進行半吻合造血幹細胞移植，不僅成功挽救年幼的性命，更成為世界以半吻合骨髓移植治癒此病的兒童首例。

半吻合造血幹細胞移植困難度較高，且容易發生移植物抗宿主疾病，不過，巫康熙帶領的團隊的半吻合骨髓移植成功移植率達100%，目前也沒有患者因感染造成死亡，此成績已發表於2022年國際知名期刊「Pharmaceuticals」，並獲許多國際會議邀請前往分享經驗。

對此，巫康熙醫師表示，醫師把病患治好最重要，同時也將這移植技術分享給全世界，藉此幫助更多的血癌病患，意義非凡。