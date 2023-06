美國主要貿易夥伴僅台灣雙重課稅 跨黨眾議員提案洽簽租稅協定

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台美貿易關係緊密卻無稅務協定,美國國會多位跨黨派眾議院順應潮流,提出決議案呼籲美台洽簽租稅協定,解決雙重課稅問題。

根據中央社報導,共和黨籍眾議員史密斯(Adrian Smith)和馬爾利奧塔克斯(Nicole Malliotakis),以及民主黨籍眾議員戴貝尼(Suzan DelBene)和趙美心(Judy Chu)等4名眾議院歲計委員會成員,於5月25日共同提出決議案,呼籲美台洽簽租稅協定。

趙美心26日在推特稱台灣為「關鍵貿易夥伴」,並提及台灣已是美國前十大貿易夥伴,雙方經濟夥伴關係極具深化潛力,因此眾議院有必要支持解決台美雙重關稅問題。她還表示很榮幸成為跨黨派努力推動的一份子。加強台美經濟聯繫對涉及雙邊貿易往來者、或矽谷業者有直接助益。

