Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

美國主要貿易夥伴僅台灣雙重課稅 跨黨眾議員提案洽簽租稅協定

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/01 15:31
台美貿易頻仍卻要雙重課稅。（圖／Pexels）

台美貿易頻仍卻要雙重課稅。（圖／Pexels）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台美貿易關係緊密卻無稅務協定，美國國會多位跨黨派眾議院順應潮流，提出決議案呼籲美台洽簽租稅協定，解決雙重課稅問題。

根據中央社報導，共和黨籍眾議員史密斯（Adrian Smith）和馬爾利奧塔克斯（Nicole Malliotakis），以及民主黨籍眾議員戴貝尼（Suzan DelBene）和趙美心（Judy Chu）等4名眾議院歲計委員會成員，於5月25日共同提出決議案，呼籲美台洽簽租稅協定。

趙美心26日在推特稱台灣為「關鍵貿易夥伴」，並提及台灣已是美國前十大貿易夥伴，雙方經濟夥伴關係極具深化潛力，因此眾議院有必要支持解決台美雙重關稅問題。她還表示很榮幸成為跨黨派努力推動的一份子。加強台美經濟聯繫對涉及雙邊貿易往來者、或矽谷業者有直接助益。

決議案內容指出，台灣是美國第8大貿易夥伴，美國對台出口商品及服務支撐至少18萬8000個本土工作機會，台灣在美累計投資達137億美元（約新台幣4233億元）。然而，美國主要貿易夥伴中，唯獨台灣沒有稅務協定

決議案從台灣的民主、經濟以及在全球科技供應鏈的關鍵地位出發，更強調台灣安全繁榮，與美國自身的安全繁榮至關重要。美台若簽署租稅協定，將能降低雙重課稅、提升經濟效率及整合，進而促進雙邊貿易投資，

史密斯透過新聞稿表示，強化與台灣的戰略夥伴關係，有助增進美國企業長期經濟穩定。「這項決議案呼籲（美方）拿出跨黨派解決方案，確保台灣在區域安全所扮演重要角色面臨考驗之際，雙重課稅不會阻礙雙邊投資。」

戴貝尼強調，台灣是美國在印太區域重要民主盟友，也是前10大貿易夥伴。降低對台灣、美國企業雙重課稅，是促進雙邊貿易投資的重要一步，且能支撐在半導體晶片製造等關鍵產業的工作機會。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）3月底曾在國會聽證會上表示，美國與台灣缺乏租稅協定是重大問題，將研究是否能找到方法因應。
台美租稅
雙重課稅

相關新聞

台灣美國企業稅率達44.7%　美參議院跨黨派再提洽簽免雙重課稅協定
台灣美國企業稅率達44.7%　美參議院跨黨派再提洽簽免雙重課稅協定
2023/03/03 10:03
接見今年第8個美國國會訪團 蔡英文：盼與美簽署「避免雙重課稅協定」
接見今年第8個美國國會訪團 蔡英文：盼與美簽署「避免雙重課稅協定」
2022/10/12 14:09
美國訪團來台聚焦貿易協定、台海情勢 中共再行軍演恫嚇
美國訪團來台聚焦貿易協定、台海情勢 中共再行軍演恫嚇
2022/08/15 19:19
台灣捷克避免雙重課稅協定　預計明年同步生效
台灣捷克避免雙重課稅協定　預計明年同步生效
2020/02/13 17:43
臺加《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議》2017年1月正式適用
臺加《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議》2017年1月正式適用
2016/12/22 17:58

更新時間 : 2023-06-01 19:45 GMT+08:00

最受歡迎

《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
【更新】颱風「瑪娃」稍減弱路徑北轉　降雨越晚越明顯•5/31台灣北部東北部估有豪大雨
【更新】颱風「瑪娃」稍減弱路徑北轉　降雨越晚越明顯•5/31台灣北部東北部估有豪大雨
中華電信攜手三軍總醫院以5G專網技術　實現達文西手術3D AR遠距教學啟動沈浸式教學新紀元
中華電信攜手三軍總醫院以5G專網技術　實現達文西手術3D AR遠距教學啟動沈浸式教學新紀元
兒子官邸開趴惹議 日本首相岸田文雄親自拔官
兒子官邸開趴惹議 日本首相岸田文雄親自拔官
凡妮莎談身障者月經權益：「通用設計」才是平權最佳途徑
凡妮莎談身障者月經權益：「通用設計」才是平權最佳途徑
〈財經主筆室〉低薪、通膨、高房租 年輕租屋族快炸鍋了
〈財經主筆室〉低薪、通膨、高房租 年輕租屋族快炸鍋了
年終王再度發威！台灣長榮海運加碼10個月獎金　原來被錢砸醒是這種感覺
年終王再度發威！台灣長榮海運加碼10個月獎金　原來被錢砸醒是這種感覺
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？