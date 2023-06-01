美國主要貿易夥伴僅台灣雙重課稅 跨黨眾議員提案洽簽租稅協定

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台美貿易關係緊密卻無稅務協定，美國國會多位跨黨派眾議院順應潮流，提出決議案呼籲美台洽簽租稅協定，解決雙重課稅問題。

根據中央社報導，共和黨籍眾議員史密斯（Adrian Smith）和馬爾利奧塔克斯（Nicole Malliotakis），以及民主黨籍眾議員戴貝尼（Suzan DelBene）和趙美心（Judy Chu）等4名眾議院歲計委員會成員，於5月25日共同提出決議案，呼籲美台洽簽租稅協定。

趙美心26日在推特稱台灣為「關鍵貿易夥伴」，並提及台灣已是美國前十大貿易夥伴，雙方經濟夥伴關係極具深化潛力，因此眾議院有必要支持解決台美雙重關稅問題。她還表示很榮幸成為跨黨派努力推動的一份子。加強台美經濟聯繫對涉及雙邊貿易往來者、或矽谷業者有直接助益。

TODAY—Along with @RepDelBene, @RepAdrianSmith, & @RepMalliotakis, I introduced a bipartisan resolution calling for action to avoid double taxation with Taiwan, a key trading partner. pic.twitter.com/IaQJBhQLoI — Judy Chu (@RepJudyChu) May 25, 2023

決議案內容指出，台灣是美國第8大貿易夥伴，美國對台出口商品及服務支撐至少18萬8000個本土工作機會，台灣在美累計投資達137億美元（約新台幣4233億元）。然而，美國主要貿易夥伴中，唯獨台灣沒有稅務協定。

決議案從台灣的民主、經濟以及在全球科技供應鏈的關鍵地位出發，更強調台灣安全繁榮，與美國自身的安全繁榮至關重要。美台若簽署租稅協定，將能降低雙重課稅、提升經濟效率及整合，進而促進雙邊貿易投資，

史密斯透過新聞稿表示，強化與台灣的戰略夥伴關係，有助增進美國企業長期經濟穩定。「這項決議案呼籲（美方）拿出跨黨派解決方案，確保台灣在區域安全所扮演重要角色面臨考驗之際，雙重課稅不會阻礙雙邊投資。」

戴貝尼強調，台灣是美國在印太區域重要民主盟友，也是前10大貿易夥伴。降低對台灣、美國企業雙重課稅，是促進雙邊貿易投資的重要一步，且能支撐在半導體晶片製造等關鍵產業的工作機會。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）3月底曾在國會聽證會上表示，美國與台灣缺乏租稅協定是重大問題，將研究是否能找到方法因應。