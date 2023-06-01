（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧，涉洩密高端疫苗重大訊息給妻子施庭芳買股，2人均被起訴。士院今天(6月1日) 開庭，劉滄梧、施庭芳均認罪；律師請求法院予以減刑、緩刑。

食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧妻子施庭芳（前中），獲悉高端有條件通過使用授權，涉嫌於高端公布重大消息前買股獲利。中央社

士林地檢署起訴書指出，民國110年7月18日，食藥署疫苗專家審查委員會開會投票通過高端疫苗有條件使用授權，專家委員劉滄梧將此重大消息洩漏給妻子施庭芳；施庭芳在重大消息公布前買入高端公司股票，獲利新台幣15.1萬元。

士檢今年(2023年) 4月間偵查終結，依洩密罪起訴劉滄梧，依內線交易罪起訴施庭芳，並審酌劉滄梧、施庭芳2人均認罪，施庭芳繳回全數犯罪所得，建請法院從輕量刑。

士林地方法院今天首度開庭，施庭芳、劉滄梧均認罪。施庭芳表示，不清楚7月18日會議內容，看到媒體報導才知道；劉滄梧坦承把消息洩漏給妻子，並表示，7月18日會議討論疫苗數據等，結論是多數人通過高端有條件使用授權。

施庭芳的辯護律師說，全案起源於夫妻間的日常對話，施庭芳並非獲悉消息的當下就買股，先詢問命理師後，才於隔天買股，可見沒有違法犯意。

施庭芳的辯護律師也說，施庭芳於偵查期間完整自白，請求法官審酌施庭芳一時糊塗，其情可憫，並考量施庭芳40多年的醫學貢獻，予以減刑並給予緩刑機會。

劉滄梧的律師則說，劉滄梧因施庭芳詢問才簡單講到會議結論，並沒有提到會議細節，請求法官考量劉滄梧洩漏秘密的範圍，依規定予以減刑並給予緩刑機會。

法官整理本案爭點，在於是否適用刑法第59條減刑規定並給予緩刑，庭末諭知本案候核辦。施庭芳、劉滄梧離開法庭時，對於媒體的詢問，均不發一語。

台灣高端疫苗審查委員涉洩密炒股案開庭 夫妻均認罪