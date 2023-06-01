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台灣高端疫苗審查委員涉洩密炒股案開庭　夫妻均認罪

專家委員劉滄梧將高端疫苗通過有條件使用授權之重大消息洩漏給妻子施庭芳；施庭芳在重大消息公布前，買入高端公司股票，獲利新台幣15.1萬元。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/01 13:57
食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧（左2），涉洩密高端疫苗重大訊息給妻子施庭芳買股，2人均被起訴。士林地方法院1日首度開庭，劉滄梧、...

食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧（左2），涉洩密高端疫苗重大訊息給妻子施庭芳買股，2人均被起訴。士林地方法院1日首度開庭，劉滄梧、...

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧，涉洩密高端疫苗重大訊息給妻子施庭芳買股，2人均被起訴。士院今天(6月1日) 開庭，劉滄梧、施庭芳均認罪；律師請求法院予以減刑、緩刑。

台灣高端疫苗審查委員涉洩密炒股案開庭　夫妻均認罪

食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧妻子施庭芳（前中），獲悉高端有條件通過使用授權，涉嫌於高端公布重大消息前買股獲利。中央社

士林地檢署起訴書指出，民國110年7月18日，食藥署疫苗專家審查委員會開會投票通過高端疫苗有條件使用授權，專家委員劉滄梧將此重大消息洩漏給妻子施庭芳；施庭芳在重大消息公布前買入高端公司股票，獲利新台幣15.1萬元。

士檢今年(2023年) 4月間偵查終結，依洩密罪起訴劉滄梧，依內線交易罪起訴施庭芳，並審酌劉滄梧、施庭芳2人均認罪，施庭芳繳回全數犯罪所得，建請法院從輕量刑。

士林地方法院今天首度開庭，施庭芳、劉滄梧均認罪。施庭芳表示，不清楚7月18日會議內容，看到媒體報導才知道；劉滄梧坦承把消息洩漏給妻子，並表示，7月18日會議討論疫苗數據等，結論是多數人通過高端有條件使用授權。

施庭芳的辯護律師說，全案起源於夫妻間的日常對話，施庭芳並非獲悉消息的當下就買股，先詢問命理師後，才於隔天買股，可見沒有違法犯意。

施庭芳的辯護律師也說，施庭芳於偵查期間完整自白，請求法官審酌施庭芳一時糊塗，其情可憫，並考量施庭芳40多年的醫學貢獻，予以減刑並給予緩刑機會。

劉滄梧的律師則說，劉滄梧因施庭芳詢問才簡單講到會議結論，並沒有提到會議細節，請求法官考量劉滄梧洩漏秘密的範圍，依規定予以減刑並給予緩刑機會。

法官整理本案爭點，在於是否適用刑法第59條減刑規定並給予緩刑，庭末諭知本案候核辦。施庭芳、劉滄梧離開法庭時，對於媒體的詢問，均不發一語。

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