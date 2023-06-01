（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）苗栗縣通霄鎮五南里平交道旁荷花田，因可拍攝到火車、荷花同框相遇美照而爆紅，日前卻發生收費爭議，陳姓田主昨(5/31) 將田區荷花全數砍除，令攝影玩家大嘆可惜。

陳姓田主31日將荷花全數砍除，讓不少民眾大嘆可惜。（民眾提供）中央社

通霄在地攝影玩家張麥斯指出，五南里平交道附近的荷花田共有5區，其中陳姓田主這區是最早、約自2015年開始種植，每逢初夏花開時期，可捕捉到列車與綻放荷花同框相遇的畫面，別有一番意境，這幾年隨著網路傳播，吸引大批鐵道迷、攝友前往拍攝，也有不少遊客特別從各地慕名造訪。

「鐵道荷花」景點爆紅引來人潮，也出現部分遊客擅闖花田、鐵道區、隨意丟垃圾，甚至攀折花木等亂象，陳姓田主曾數度勸阻無效，28日要求收取新台幣50元作為環境清潔費，引起在路旁拍照的民眾不滿，雙方爭執最後經員警到場調解才化解僵局。

事後陳姓田主將當天所收得900元費用加上自掏腰包100元，共1000元捐給慈雲寺做香油金，不過收費爭議已在網路引發輿論熱議。

張麥斯指出，在地民眾5月31日發現，陳姓田主用割草機將荷花田裡的荷花全數砍除，該田區已不復見搖曳生姿的荷花，對照不久前，他在1天之內拍攝到4款列車經過的美景，內心五味雜陳，感嘆可惜，但相信「田主自己心裡一定也不好受」。

中央社引述通霄鎮五南里長賴金傳說，陳姓田主個性較直，原本也是一番好意，費心力維護、管理荷花田供人觀賞，卻因一時爭議越演越烈，索性自行終結「美景」，省得麻煩。

【美景不再】台灣通霄「鐵道荷花」收環境清潔費惹議 田主心累全砍除