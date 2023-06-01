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【浴火重生】法國巴黎聖母院重建 中世紀建築工藝古法再現

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/01 11:49
聖母院重建，木製屋頂結構（圖／美聯社）

聖母院重建，木製屋頂結構（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）若能穿越時空，800年前打造巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）的匠人，應會感到相當欣慰。四年前慘遭祝融的這座法國指標性建築物，正如火如荼重建修復，為了還原中世紀本色，屋頂工程特地採用了當時的建築工藝，除了是對前人的致敬，也是一種文化傳承。

美聯社報導，拿著斧頭鑿著橡木梁的木工，恍惚有種回到過去之感，對13世紀古人的精湛木作工藝，感到嘆為觀止。為了讓後人能有機會仰望先人的技藝，重建團隊放棄了現代工具，改採手工古法修復屋頂。

不過，聖母院預計2024年12月重新對外開放，鑒於時間緊迫，團隊還是借用了現代科技，透過電腦繪製結構，確保手工斧鑿的梁柱皆能精準接合。今年5月，在羅亞爾河谷一處工作室埋頭苦幹的團隊，成功將主要木結構拼裝完成，堪為修復工程的里程碑。

同樣仰賴現代科技的是，接下來必須將木屋頂架構載運至聖母院，以起重機將之吊掛至正確位置，才算大功告成。為了這項修復任務，共砍了1,200棵樹木。「這木造結構完全還原13世紀的樣貌，用相同的橡木、相同的斧頭、相同的建築知識，真正原汁原味。」建築師Remi Fromont說道。

【浴火重生】法國巴黎聖母院重建 中世紀建築工藝古法再現

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匠人以古法重建木製聖母院屋頂（圖／美聯社）

【浴火重生】法國巴黎聖母院重建 中世紀建築工藝古法再現
2023年1月9日，重建中的巴黎聖母院（圖／美聯社）
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