〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質

眾所週知，小自個人之間的紛爭，大至國與國的兵戎相見， 想化暴戾為祥和，當和事佬之道無它，求其立場公平、公正，超然、 不偏頗而已！退一步講，就算和事佬心有好惡所屬，站在被霸凌、 弱勢、反抗者、受害者的雞蛋那邊，比站在霸凌者、強勢、侵略者、 加害者的高牆那邊，應該更貼近公平正義。

中國歐亞事務特別代表李輝，在過去的一個月，以「和事佬」之姿， 馬不停蹄穿梭歐洲許多國家，試圖為烏俄之戰扮演終結者角色。 看到李輝收拾殘局的錦囊妙計是「 允許俄羅斯保有已佔領的烏克蘭領土」，除了讓人搖頭嘆息， 更讓人看到「和事佬」李輝的邪惡本質！

李輝， 顯然還沉浸於往昔流氓國家在民主國際姑息綏靖的氛圍中上下其手而 無往不利的美夢裡；殊不知，歐美等民主國家， 已由長年的姑息綏靖所得到的慘痛教訓體悟出： 姑息綏靖帶來的假象和平／和諧／安定，不是在解決問題， 而是在製造問題！

於是乎，在美國對中國開出「說不」的第一槍後， 民主國際社會的主流， 已吹起對共產流氓國家沛然莫之能禦的圍堵對抗風。可以想見， 而今而後，所有鬧事的、圍事的共產流氓國家， 應該都會明顯感受到，民主國家已由各行其是，變休戚與共、 群起對抗的強大威力！

其次，「和事佬」李輝， 如果是呼籲氣勢如日中天的侵略者俄羅斯見好就收、不要趕盡殺絕， 懇求被侵略的烏克蘭割地換取停戰、以免國破家亡， 多少還有點道理與人性。在俄羅斯已深陷泥淖， 並被迫開始吐出先前佔領的烏克蘭領土之際，李輝的餿主意， 既未給侵略者的野心當頭棒喝、責其付出相關賠償找台階下， 還變相要給予鼓勵獎賞；對被侵略者的冤屈， 未代為伸張正義也就罷了，竟然還狠心要其打落牙齒和血吞、 在其傷口上灑鹽，真是，人性的醜陋邪惡，莫此為甚！

李輝立場偏頗、不超然在先，還選擇站在侵略者那邊在後，這樣的「 和事佬」，是和平使者，還是魔鬼的代言人，還用說嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）