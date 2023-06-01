嚴重侵害鄰近國家之權益　台灣與各國專家學者齊聲譴責中國抽砂行為

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由海洋委員會與台灣海洋大學「海域受抽砂影響國際研討會」昨(31)日在台北舉辦，美國、日本、菲律賓、印尼及馬來西亞等5國專家學者出席該活動時，從區域國家合作、海洋環境生態、國際法與海域執法及因應策略等層面探討抽砂議題，並共同疾呼中國必須積極遏止抽砂活動，才能實踐國際社會應有的責任及確保海洋生態多元與資源永續。

美國CSIS美國戰略暨國際研究中心主任Gregory B. Poling於會議中表示，自2013年起，中國在西沙群島一代即部署大量的抽砂船，進行大面積的抽砂造島行為，造成當地海域生態浩劫；除此之外，中國亦在南海積極部署海警船，並在海域興建人工島嶼，於該海域強行施行該國法律，阻絕其他聲索國的權利。 Grogory B. Poling亦指出，中國利用補助民間漁船協助伸張國家訴求，船隻越大、補助越高，以取得中國的補助，並透過中國海警保護，將船隻定錨於南海爭端水域；另於中國境內，抽砂行為是被禁止的，但中國卻藉由海警於南海對他國之干涉行為，以延伸該國之管轄權，均嚴重侵害鄰近國家之權益。 台灣大學政治學系副教授蔡季廷則以國際法的角度切入，強調沿海國雖有利用專屬經濟海域海自然資源的權利，但也必須盡到維護海洋環境的責任，惟中國抽砂行為影響海洋甚鉅，顯然違反國際法規範，呼籲中國正視此問題及儘速解決。 擔任研討會第一場次主持人，國策研究院執行長郭育仁總結上述2位學者見解並提出4項結論，第一、在非法抽砂行為上，中國的北京中央政府，地方政府、海政海警單位、海上民兵、甚至一般人民，可視為單一且一致的行為者；第二、中國利用單方面破壞現況的灰區脅迫行動，藉以挑戰沿岸國主權；第三、中國的抽砂行為已經嚴重違反國際法，並已對海洋環境造成不可逆的影響，這些衝擊也對沿岸國海洋環境與生態造成深遠影響；第四、區域內各國應聯合採取行動，是唯一、也是最重要應對中國灰區威脅的解決之道。

△海域受抽砂影響國際研討會，Gregory B. Poling主任（左1）、台灣大學政治學系蔡季庭副教授。(照片由海洋委員會提供)

「海域受抽砂影響國際研討會」第二、三場次則是針對抽砂對海洋環境影響及法律層面進行討論，出席專家學者與有關機關嚴重關切問題之危害，並與在場參加者交換有關解決對策等意見。

第二場次之重點在生態環境面，由中央研究院鄭明修研究員提出專題報告，強調位於澎湖七美西南方約30浬的台灣淺灘，其海底珊瑚礁生態現在面臨最大的危機就是違法抽取海砂，並提出呼籲中國約束違法抽砂行為等建議。

台灣大學袁孝維教授接續表示，中國抽砂船於馬祖海域的作業干擾常造成鳥類驚飛，燕鷗棄蛋情形屢見不鮮，已對國際自然保育聯盟評估「極危」的「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗的保育工作造成影響，疾呼對岸應積極遏止抽砂，才能有效防止情形再惡化。

針對上述學者所提意見，台灣內政部、農委會漁業署、海委會國家海洋研究院及海洋保育署也分別提出2022年至今在馬祖海域的調查成果，顯示抽砂行為對於該海域之海底地形、底棲及浮游生物、燕鷗保育等確實造成嚴重的衝擊，其中國家海洋研究院院長陳建宏更建議，抽砂對生態的影響應持續揭露給國際社會，以對中國施加更大的壓力。

第三場次則討論法律及執法層面，日本早稻田大學教授瀨田真准以國際海洋法視角提出「北京政府沒有參與嗎？」、「抽砂行為僅係為了私人商業利業？」等問題供現場參與者思考，並指出國內外多位學者認為抽砂行為涉及灰色地帶「手段」及「策略」之評論，並推論中國潛存擴張管轄的圖謀。

馬來亞大學高級講師Su Wai Mon亦認為，不論是在國家或國際層次，在開發自然資源的同時，要有限度，國家扮演非常重要的角色，在生物多樣性公約(BBNJ)的規範下，任何國家於開發行為的同時，要進行環境影響評估，以避免對生物多樣性產生危害。

中華電信協理張錫煌表示， 2014年建設的海纜，過去6年都沒有任何障礙，直到抽砂船作業後，每年都有發生海纜斷裂情況，影響離島居民通訊權益，並付出巨額修復費用；台灣國際法學院秘書長洪偉勝表示，單純抽砂是環境問題，但損壞海纜則為國安議題，由於確保基礎建設及找出替代方案深受國際社會重視，建議台灣可汲取歐美國家有關經驗。

監察委員田秋堇綜合座談並表示，經過政府修正《土石採取法及》及《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》提高罰則與海巡署加強查緝後，連江縣政府已認為當地海域違法抽砂情形有相當改善，惟抽砂船扣押後之拍賣非常困難，船舶去化也曠日廢時，建議行政機關可研議更好的處置對策。

主持研討會綜合座談的海洋大學饒院長瑞正提出整體總結，「海域受抽砂影響國際研討會」從三個面向探討抽砂議題，面向完整、成果豐碩，期望政府相關機關根據與會專家的建議，採取更為適當的法律建構及落實執行方案，並持續推動我國海域受抽砂影響之研究調查；2022年於馬祖海域調查迄今，已有豐富證據顯示抽砂對我海域之損害，期望經此專案調查成果可以作為民事賠償責任之證據。