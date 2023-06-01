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超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育

國際照明大師周鍊：此次設計的光不存在

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/06/01 11:04
台北植物園新步道曝光！（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

台北植物園新步道曝光！（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)超浪漫！台北植物園最新光步道正式亮相，超過400公尺步道主打減光保護生態，旅客也可在裡面散步慢跑十分愜意。

台北植物園為台灣首座植物園，位於中正區已有百年歷史佔地8公頃，自2016年起更著手開始調降植物園內路燈的高度，改採用照射地面的矮燈為主要夜間通行照明，之後將改造計畫投稿中強光電文化藝術基金會舉辦的光環境獎獲評審團主席周鍊注意，被園方保護生態的初心感動，開啟雙方合作「台北植物園植光計畫」，經過3年籌備於昨（31）日正式啟用。

有別於公園，植物園肩負研究目的，夜晚時應讓植物好好休息不受干擾，由設計師林靖祐操刀，以「減光」為主，優化光的「質」而非「量」，以低尺度、高光效的照明，避免眩光及減少溢散光，使用耐候鋼材質自行設計燈具，該材料在室外曝露後能在表面形成一層鏽層自然融入周遭環境。

超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
雙方首度合作，以博愛門至和平門段進行夜間光環境改造示範，總長435公尺的步道經過荷花池、原生物種介紹區等，十分愜意！(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

周鍊被譽為國際照明設計大師，從業超過50年曾為紐約自由女神像、中央公園設計燈光照明，他慧眼獨具看中植物園的教育意義，以該園區為示範重新定義照明，他表示，此次改造重點為降低光對視覺干擾，包含人跟植物，提升感官到另一個境界能聽到蟲叫，「此次設計的光不存在，讓人不易察覺。」

林靖祐表示，之前都是接公部門案件希望越亮越好，這次是首次遇到業主要求不要把空間打亮， 植物園改造前有些地方太暗有些則太亮，基於生態保護夜間應該不打光到植物上，但為了營造安全環境給旅客，才使用減光設計，達成人、環境、動植物間的和諧關係，也因為減少照明，民眾能打開感官感受自然氣息。

為什麼減光對植物這麼重要？農委會林業試驗所解釋，越來越多證據顯示夜間人造光 (Artificial light at night, ALAN) 會對動植物有影響，例如：靠近燈源的槭樹及漆樹等落葉樹種的秋季紅葉或落葉物候現象會延遲或延長、也可能造成樹木葉芽提早打開生長異常，並且干擾植物傳粉者的行為，進一步使植物開花及果實產量減少等。

超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
林靖祐設計特殊燈具進駐植物園。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)
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