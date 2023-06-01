20歲以下禁菸！國健署：逾3成台灣業者賣菸給青少年 檳榔攤違規率最高

（台灣英文新聞／醫藥組 台北報導）國民健康署委託消費者文教基金會於去（111）年4月至10月期間，以「喬裝測試」（由年滿18歲的工讀生穿著高中、職學生制服）的方式，調查販賣菸品的商家在面對疑似未滿18歲者購買時，是否主動確認年齡並要求查驗證件，或是直接拒賣。調查結果顯示，有32.0%的菸品販賣業者違規販售，以檳榔攤違規率最高。

去年違規案件逾3成 檳榔攤及一般商店高達4成

根據「111年菸品販賣場所之查核結果」，全國22個縣市合計663家菸品販售場所購買菸品，有32.0%的菸品販賣業者違規販售，違規率由高至低依序為檳榔攤（42.4%）、一般商店（40.3%）、連鎖超市或大賣場（26.6%）、連鎖便利商店（18.8%）。顯示在對疑似未滿18歲購菸者查驗年齡證件方面，業者的教育訓練、法規認知及落實執行等，仍有持續改善的空間。

菸害防制法於112年3月22日修正施行，將禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲者，並賦予業者依法對於有年齡疑慮之消費者，應請其出示證件。國健署吳昭軍署長呼籲，業者應遵守法規，在販賣菸品時，對於有年齡疑慮之消費者，應請其提出證件，如消費者拒絕配合，業者應拒賣，另外，也請消費者能配合出示證件，共同遵守販（購）菸品3步驟「問年齡、出示證件、告知法令」，避免傷了和氣又違法。

菸害防制法第17條第1項規定，任何人不得供應菸品予未滿20歲之人，違反者最高處新臺幣25萬元的罰款。鑒於實務上業者有難以辨識消費者年齡之情事，依同條第2項規定，業者應要求消費者出示足資證明年齡之文件；消費者拒絕時，應不予販售。

112年6月22日（端午節）起 販菸場所應張貼新版警示圖文標示

依菸害防制法第13條第1項及「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」規定，販賣菸品場所應在場所內明顯處標示警示圖文，且不得以任何方式遮蔽之，新版警示圖文自112年6月22日施行，業者可先行於6月22日前張貼新標示，屆時未標示新版警示圖文者，將處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

國健署呼籲，落實拒售菸品予未滿20歲者，由政府、業者與民眾共同攜手，減少未滿20歲者取得菸品之管道，一起守護青少年健康。