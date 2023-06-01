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2022薪酬「緩步」成長 CEO一年年薪 社畜仍要賺兩輩子

谷歌（Google）及母公司字母控股（Alphabet）執行長皮查伊（Sundar Pichai）以2.26億美元（新台幣69.4億元）榮登寶座

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/01 10:22
（圖／美聯社）

（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）薪酬膨脹多年後，各大企業執行長的收入成長，去年終於趨緩了。但，儘管增幅「縮小」，名列美國標準普爾500指數（S&P 500）企業的CEO，2022年年薪，仍能抵一般人兩輩子的薪水。

根據美聯社（AP）委請Equilar所做的分析，標普500企業中，343名執行長的去年薪酬微幅增加0.9%，中位數來到1,480萬美元（新台幣4.55億元）。相較之下，社畜收入顯得好辛酸。去年一般員工年薪77,178美元（新台幣237萬元），亦即要工作186年，才能掙得CEO一年的薪水。

0.9%已是2015年以來最小增幅，畢竟與2021年相較，這點增加確實不值一提。當年，CEO們因引領企業渡過新冠肺炎疫情有功，董事會為他們「加薪」17%，作為獎勵。

來看看坐擁高薪的都有誰。

谷歌（Google）及母公司字母控股（Alphabet）執行長皮查伊（Sundar Pichai）以2.26億美元（新台幣69.4億元）榮登寶座，主要收入來自限制性股票獎酬，價值2.18億美元。皮查伊的薪酬是本次調查薪資中位數的15倍，但Google才大舉裁員數萬名員工，情何以堪。蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）位居第三，年收入9,940萬美元，但去年股東大會中，僅64%同意他的薪酬計畫，因此他已自請今年減薪40%。

前十名還包括網飛（Netflix）、美國運通（American Express Company）、摩根士丹利（Morgan Stanley）等企業執行長。

不過，由於本項調查僅針對在公司待滿兩個財政年度的CEO，部分荷包滿滿的科技大亨，因條件不符，並未列入名單，如亞馬遜（Amazon）的賈西（Andy Jassy）及微軟（Microsoft）的納德拉（Satya Nadella）。
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