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2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中

針對2名被害男子在泰國是否被下藥迷昏一事，刑事局說，目前還不清楚，但已通報泰國皇家警察總署進行瞭解，若有相關人口販運情形，會全力追查。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/01 10:37
(GASO影片截圖)

(GASO影片截圖)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）全球反詐騙組織近日揭露有民眾遭下藥、綁架至緬甸詐騙園區。警政署刑事局昨(5/31) 表示，經查有2名台籍男子的家屬已向警方報案，已組救援小組營救，是否遭下藥或販運仍待釐清。

全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org, GASO）近日揭露有民眾到泰國遊玩時，遭詐騙組織成員下藥綁到緬甸詐騙園區，受害者包含中國百萬粉絲女網紅遭性侵、軟禁，另有台灣男子被下藥綁走後，從4樓脫逃卻摔成癱瘓。

對此，警政署刑事局昨透過新聞稿表示，針對GASO所公布影片稱有2名台灣人疑似在泰國遭下藥迷昏後，被帶往緬甸從事詐騙工作一事，已和GASO聯繫並確認影片所述2名台灣被害人身分

經查這兩名被害男子家屬分別於4、5月向高雄和台中市警察局報案，受理後便依規定通報刑事局。

中央社引述刑事局說，獲報後已立即與外交部組成救援小組營救，目前2名被害27歲、37歲男子現在仍受困緬甸地區。

這2名男子是否為單純受害人，或實為詐欺集團成員，仍有待警方後續調查釐清。

針對2名被害男子在泰國是否被下藥迷昏一事，刑事局說，目前還不清楚，但已通報泰國皇家警察總署進行瞭解，若有相關人口販運情形，會全力追查。

至於在泰國曼谷被下藥綁架到緬甸的中國網紅，中國微博上關於其遭遇有多種不同版本的說法。其中一說稱，據悉她是廣西網紅，該女子在泰國一家知名的男模店打卡，然後就被下藥了。反詐組織發言人表示，其家屬已支付贖金給緬甸，最快今日可獲得釋放。

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