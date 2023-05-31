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國光、高端腸病毒71型疫苗7月上市 台灣疾管署：現階段採自費接種

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/31 20:19
國內廠商安特羅及高端已成功研發「腸病毒71型疫苗」且已獲得藥證，預計7月上市。

國內廠商安特羅及高端已成功研發「腸病毒71型疫苗」且已獲得藥證，預計7月上市。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內廠商安特羅及高端已成功研發「腸病毒71型疫苗」且已獲得藥證，預計7月上市，不過ACIP專家在會議達初步共識，現階段建議採自費接種。

本土腸病毒疫苗歷經十多年的研發，國光旗下的安特羅及高端製造廠腸病毒71型疫苗已獲衛生福利部食品藥物管理署核准取得藥證，因此ACIP兒童及青少年預防接種時程工作小組也召開專家會議，並進行討論。

疾病管制署副署長羅一鈞會後接受媒體聯訪時表示，雖然近年來都沒有腸病毒71型社區大流行，但認同腸病毒71型確實是兒童健康一大威脅，且未來可能也會引起大流行，71型疫苗雖然無法交叉保護其他型別，如克沙奇、伊科病毒、腸病毒D68型，但現階段建議採自費接種，疾管署應逐年檢視納公費必要性。

羅一鈞說，腸病毒71型自2012年有社區大流行後，雖過去11年間社區主要流行克沙奇A型，但2016年及2019年腸病毒71型曾造成較多重症病例數，嚴重個案數介於20多例至50多例，重症病例是5歲以下幼童為主。

根據疾管署監測資料，雖然腸病毒感染併發重症病例維持累計3例，但上週國內腸病毒門急診就診較前一週上升4%。疾管署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，近2週上升幅度趨緩，但整體趨勢仍呈上升，且高於2017年以來同期，仍須警戒。

羅一鈞說，全台各區腸病毒疫情趨勢稍有不同，東區的花蓮、台東疫情已經過高點，台北區及中區趨勢不降不升，維持高原期，北區、南區及高屏區疫情上升中，需要觀察未來1、2週是否有反轉趨勢，初判今年腸病毒疫情屬多型別流行，應不至於發生先前擔心的腸病毒71型大流行。

羅一鈞說，實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，較不會引起兒童重症，但不排除少數重症風險，且腸病毒71型、腸病毒D68型等多種型別腸病毒仍於社區活動，家長仍要提高警覺，注意手部衛生及兒童腸病毒重症前兆病徵。
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高端
國光
疾管署

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