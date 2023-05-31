500元台灣青春動滋券6/1開放登記領券 可去健身房、職棒、職籃球賽

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）為培養青年族群自主參與運動及欣賞賽事消費習慣，教育部體育署規劃每年常態性發放16至22歲國民每人500元青春動滋券，今年度將在明（1）日上午10時起開放上動滋網登記領券。

體育署表示，青春動滋券為每年常態發放，112年符合領券資格者為今年滿16歲至22歲，即90年1月1日至96年12月31日出生，且於國內現有戶籍之國民（非以發放日或學籍身分作為認定基準）。

只要符合上述資格者，可於6月1日上午10時起，至動滋網透過3個步驟領用，首先點選「民眾登記」，輸入姓名、身分證字號、出生年月日及手機號碼等資訊完備登記程序後，再點選「登記狀態查詢」進行驗證結果查詢。

體育署說明，只要經驗證符合年齡身分者，即可點選「民眾領券」，輸入手機簡訊驗證碼，經系統確認無誤後，即取得動態QR Code，可於當日至實體合作店家出示QR Code臨櫃消費抵用，或至線上平台輸入付款碼線上抵用。

本次青春動滋券採動態QR Code機制，所取得QR Code限當日有效，若需於其他日期進行消費抵用，則須重新上動滋網至「我的青春動滋券」進行領券，以避免所領取之QR Code遭他人盜用。

根據體育署資料顯示，目前已有不少知名健身房和棒壘球打擊練習場成為青春動滋券合作店家，包含World Gym、健身工廠、成吉思汗健身俱樂部、大魯閣棒壘球打擊練習場、伊藤萬游泳學校等知名業者；另也可以觀賞運動賽事，包括線上購買職棒、職籃球賽門票、報名路跑活動等，都在抵用範圍內。詳細合作店家資訊可上動滋網查詢。

為提供民眾更便利及多元的抵用選擇，亦提供API介接線上抵用功能，已有相關售票系統(如ibon售票系統、FamiTicket全網購票網、職業球團官網等)、活動報名平台(如筆記報名、全統運動報名等)及賽事轉播業者(如HAMIVIDEO、愛爾達等)完成API介接，民眾可輕鬆於線上購買職棒、職籃球賽門票、報名路跑活動等，詳細合作店家資訊可上動滋網查詢。

體育署鼓勵符合提供做運動、看比賽相關服務之運動事業，加入成為青春動滋券合作店家，並透過跨部會及地方政府合作共同宣傳，以運動為元素，結合地方創生、遊程等進行異業結合，持續增加合作店家，提供偏鄉民眾多元消費抵用機會。在核銷撥款作業上，亦透過電子化措施簡化行政流程，秉持「日日對帳、週週結算、速速撥款」原則，合作店家可即時檢核抵用款項，每週確認結算金額無誤後，體育署將每月核撥抵用款項。

高雄市政府、新北市政府等亦宣布結合青春動滋券措施，辦理加碼抽獎活動。高雄市政府運動發展局推「運動雄青春 好禮大方送」方案，凡是民眾持青春動滋券到運動中心消費滿500元，即可獲得市價超過千元的健身會籍，更可以參加月月抽獎活動，每月底會在運動發展局臉書紛絲專頁抽出10個獎項，包含運動手錶、運動耳機及Switch，另外還有最大獎GOGORO乙台，都是時下年輕族群喜愛的獎品。

新北市體育處也推出消費抽獎活動，憑新北市國民運動中心、運動聚點發票即可至「六千入帳 運動重賞」活動官網登錄抽獎，活動每2週抽20人送LINE POINTS 200點，每月抽家電、iPhone。