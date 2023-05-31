搶救小米種原大作戰！扎根經濟種原分享機制有成　世代永續保種新契機

2023年為國際小米年， 糧食安全在面對氣候變遷的關鍵時刻成為重要課題。 慈心有機農業發展基金會於2012年已展開保種復育工程的構思， 結合專家學者、政府部門的指導， 以及執行花東六級產業鏈計畫的經驗，發現挽救種原流失， 將能成為農業永續的新契機。台灣部落原鄉小米遺傳多樣性， 兼具環境適應、糧食自給與經濟生計的潛力條件，加上攸關部落文化 的維持，創新小米復育的行動成為當務之急。 慈心基金會保種十年有成，在建構了原鄉小米保種SOP後， 原鄉農友感動分享任重道遠鬥志昂揚的保種心路， 期望能在原鄉適種保存，成為世代相傳永續不息的使命。

氣候的變遷對農作物逐漸造成影響， 全球糧食安全成為國際間關注的焦點， 而聯合國分析小米能抵禦氣候變化的重要性，因此將2023年訂為 國際小米年。小米能在嚴酷乾旱的條件下生長， 在其他穀物收成欠佳時，小米可成為當地的主要穀物， 也是重建糧食系統的關鍵。

在現代農業發展的過程中，小米的種植大多已被其他作物取代， 甚至在原住民部落中，小米的主食地位也都逐漸下降， 種原也瀕臨消失。但是，台灣原住民的生活中， 仍保有相當多元的小米文化傳統。因此，台灣也對原住民小米文化的 復育展開行動，同時探討小米對農友生計與糧食自給的永續發展。

2012年慈心有機農業發展基金會舉辦「農民保種運動」研習會， 郭華仁教授指出「藏種於農」的重要性。郭教授表示， 農民在田間種植、選種、留種，明年再種，每年這樣堅持下去， 才能夠有適合將來新氣候的新種原出現， 種原庫也才有繼續經營擴大的意義。有鑑於環境氣候變遷劇烈， 想要解決糧荒，必須找出適應氣候變遷， 促進生物多樣性以及改變農業食物系統的作物變得刻不容緩。

2015年慈心基金會受國發會委託執行「 推動有機農業六星加值計畫」開啟了部落經濟的扎根工作；2019 年慈心基金會更進一步在台東縣金鋒、太麻里、大武、 達仁等南迴四鄉，以在地傳統作物「小米」凝聚一群志同道合者， 結合品系多樣化、生態多樣化及原住民傳統智慧文化的精神， 布局與串聯產業鏈的支持，小米復耕展現新局。2022年慈心與種 苗場合作發表完成建構的小米保種標準作業流程， 針對小米種原流失的主因，提供種原改善與完善的分享機制， 真正做到「藏種於民」。

今年為了響應2023國際小米年，5月16日由台中種苗改良繁殖 場和慈心基金會共同舉辦「小米經濟種原保存觀摩分享會」。 慈心基金會執行長蘇慕容表示， 基金會協助將部落原民的小米種原送至種苗場， 由種苗場檢定發芽率，更新種原，傳遞保種知識。 雖然有許多品系發芽率極低，但仍有125個小米品系被種下（93 品系發芽），而且調查農藝性狀後，未來，農友將帶回小米採收的8 0%的優良種子，於部落中種植；剩下的則留在種苗場暫時冰存， 以待需要時再釋放回部落。此次觀摩分享會， 繪製了不同品系的小米，分別說明其在食物（醃料、主食、吉拿富、 釀酒）、保健（坐月子、醫療）和祭祀等用途， 傳達了小米除了經濟外，同時顯現更深刻的文化復育和傳承的內涵。

馬太鞍的農友分享，種過了小米才知道天敵環伺，難度超高， 而這個「難」正是部落的責任和使命， 唯有不斷的正視困難和嘗試解決問題， 才能讓小米真正回到日常生活裡， 世世代代深刻的留存小米釀造與食用的部落文化。還有農友分享24 年前的種子，雖然發芽率極低， 但是長輩見到不易留存下來的種子發芽，仍感動到熱淚盈眶。 農友謝藍保分享，慈心基金會夥伴問他：「 你覺得豐收是一種什麼樣的存在？」農友回答：「 我會莫名其妙地說聲謝謝，但很奇怪的是…… 我並不是為我的勤奮豐收謝謝， 好像是在對某種存在的賜予敬意致謝感恩。」 慈心也感謝協力夥伴與農友的支持，在小米復育保種的漫漫長路中， 彼此繼續真心相伴。

台中種苗改良場場長張定霖(右一)在小米種原會現場與農友合影。（照片由慈心有機農業發展基金會提供）

馬太鞍部落農友柯春伎(左一)與青年們延續部落小米文化。（照片由慈心有機農業發展基金會提供）

小米種原分享會中農民體現品系多樣化的價值。（照片由慈心有機農業發展基金會提供）

小米種原會分享結實纍纍的成果。（照片由慈心有機農業發展基金會提供）