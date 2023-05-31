搶救小米種原大作戰！扎根經濟種原分享機制有成　世代永續保種新契機

2023年為國際小米年，糧食安全在面對氣候變遷的關鍵時刻成為重要課題。慈心有機農業發展基金會於2012年已展開保種復育工程的構思，結合專家學者、政府部門的指導，以及執行花東六級產業鏈計畫的經驗，發現挽救種原流失，將能成為農業永續的新契機。台灣部落原鄉小米遺傳多樣性，兼具環境適應、糧食自給與經濟生計的潛力條件，加上攸關部落文化的維持，創新小米復育的行動成為當務之急。慈心基金會保種十年有成，在建構了原鄉小米保種SOP後，原鄉農友感動分享任重道遠鬥志昂揚的保種心路，期望能在原鄉適種保存，成為世代相傳永續不息的使命。
氣候的變遷對農作物逐漸造成影響，全球糧食安全成為國際間關注的焦點，而聯合國分析小米能抵禦氣候變化的重要性，因此將2023年訂為國際小米年。小米能在嚴酷乾旱的條件下生長，在其他穀物收成欠佳時，小米可成為當地的主要穀物，也是重建糧食系統的關鍵。
在現代農業發展的過程中，小米的種植大多已被其他作物取代，甚至在原住民部落中，小米的主食地位也都逐漸下降，種原也瀕臨消失。但是，台灣原住民的生活中，仍保有相當多元的小米文化傳統。因此，台灣也對原住民小米文化的復育展開行動，同時探討小米對農友生計與糧食自給的永續發展。
2012年慈心有機農業發展基金會舉辦「農民保種運動」研習會，郭華仁教授指出「藏種於農」的重要性。郭教授表示，農民在田間種植、選種、留種，明年再種，每年這樣堅持下去，才能夠有適合將來新氣候的新種原出現，種原庫也才有繼續經營擴大的意義。有鑑於環境氣候變遷劇烈，想要解決糧荒，必須找出適應氣候變遷，促進生物多樣性以及改變農業食物系統的作物變得刻不容緩。
2015年慈心基金會受國發會委託執行「推動有機農業六星加值計畫」開啟了部落經濟的扎根工作；2019年慈心基金會更進一步在台東縣金鋒、太麻里、大武、達仁等南迴四鄉，以在地傳統作物「小米」凝聚一群志同道合者，結合品系多樣化、生態多樣化及原住民傳統智慧文化的精神，布局與串聯產業鏈的支持，小米復耕展現新局。2022年慈心與種苗場合作發表完成建構的小米保種標準作業流程，針對小米種原流失的主因，提供種原改善與完善的分享機制，真正做到「藏種於民」。
今年為了響應2023國際小米年，5月16日由台中種苗改良繁殖場和慈心基金會共同舉辦「小米經濟種原保存觀摩分享會」。慈心基金會執行長蘇慕容表示，基金會協助將部落原民的小米種原送至種苗場，由種苗場檢定發芽率，更新種原，傳遞保種知識。雖然有許多品系發芽率極低，但仍有125個小米品系被種下（93品系發芽），而且調查農藝性狀後，未來，農友將帶回小米採收的80%的優良種子，於部落中種植；剩下的則留在種苗場暫時冰存，以待需要時再釋放回部落。此次觀摩分享會，繪製了不同品系的小米，分別說明其在食物（醃料、主食、吉拿富、釀酒）、保健（坐月子、醫療）和祭祀等用途，傳達了小米除了經濟外，同時顯現更深刻的文化復育和傳承的內涵。
馬太鞍的農友分享，種過了小米才知道天敵環伺，難度超高，而這個「難」正是部落的責任和使命，唯有不斷的正視困難和嘗試解決問題，才能讓小米真正回到日常生活裡，世世代代深刻的留存小米釀造與食用的部落文化。還有農友分享24年前的種子，雖然發芽率極低，但是長輩見到不易留存下來的種子發芽，仍感動到熱淚盈眶。農友謝藍保分享，慈心基金會夥伴問他：「你覺得豐收是一種什麼樣的存在？」農友回答：「我會莫名其妙地說聲謝謝，但很奇怪的是……我並不是為我的勤奮豐收謝謝，好像是在對某種存在的賜予敬意致謝感恩。」慈心也感謝協力夥伴與農友的支持，在小米復育保種的漫漫長路中，彼此繼續真心相伴。
台中種苗改良場場長張定霖(右一)在小米種原會現場與農友合影。（照片由慈心有機農業發展基金會提供）
馬太鞍部落農友柯春伎(左一)與青年們延續部落小米文化。（照片由慈心有機農業發展基金會提供）
小米種原分享會中農民體現品系多樣化的價值。（照片由慈心有機農業發展基金會提供）
小米種原會分享結實纍纍的成果。（照片由慈心有機農業發展基金會提供）