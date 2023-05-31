全國最大！新北創客市集「小漾遊世界」　6/3在科教館熱鬧開市

全國最盛大的2023新北創客市集「小漾遊世界」6 /3於臺北士林科教館熱鬧開市了！歡迎親子攜手參加，完成任務還可以抽國際機票，送你出國遊世界。 另外，新北市自108學年度起首創「小漾MAKER號」， 由金山高中團隊以一站式課程與設備，將創客課程送到各校， 至今累計已達成破百校服務紀錄，今年更首次開放北北基學校申請， 並將於6月3日開到臺北士林科教館，提供更豐富、 多采的的創客課程。

教育局長張明文表示，新北市自2013年領先全國推動創客教育， 更於親子天下創新100評選中，唯一以「新北創客社群」 獲獎之縣市，每年持續擴大創客夥伴社群，辦理創客季系列活動， 在各校掀起創客風潮。今(2023)年度更要擔任領頭羊， 將每年最盛大的創客市集辦在臺北市士林的科學教育館， 並讓小漾號送課程到基隆市學校， 期待給予北北基師生更多元的學習體驗。創客教育從新北起頭， 不分縣市，為孩子幸福而教。

今年「小漾MAKER號」持續與故宮博物院合作， 課程由故宮專業講師以文物歷史角度來探究從古代至現今的軌跡， 再由金山科技中心教師團隊，研發出「壽而康X抗菌皂」、「 紋飾與金文X方鼎撲滿」、「貨郎圖X萬年曆貨郎車」以及「 草蟲捉迷藏展X仿生液壓大甲蟲」等課程，配合故宮近期將展出的「 繪畫裏的神鬼傳奇」特展，團隊也將推出「鬼怪平衡鳥」 課程作為科技與文化結合的探究實作，將是本次巡迴的新亮點。

參與「貨郎圖X萬年曆貨郎車」課程的上林國小黃星堯同學表示， 在製作的過程中體驗到手做的樂趣，也學到貨郎車的基本構造， 還可以聽故宮的導覽員介紹貨郎車的歷史、故事以及畫作， 覺得很好玩，希望下次MAKER號還能帶來更多有趣的課程。

另外，參與「草蟲捉迷藏展X仿生液壓大甲蟲」 課程大坪國小王楷婷同學表示，從零散的物件組裝成可愛的大甲蟲， 讓自己獲得滿滿的成就感，期待6月3日可以在科教館參與有趣的創 客活動，聽說現場還有五大洲創客市集體驗， 又可以免費進去科教館參觀，非常期待。

教育局表示， 每年新北創客社群學校都舉辦全國盛大的創客市集活動， 今年首次搬到臺北士林科教館辦理「2023新北創客市集－ 小漾遊世界」，加上新北小漾MAKER號共有45攤位免費體驗， 所有攤位都由師生透過手作呈現異國風情特色， 現場還有精彩的活動表演、 免費手作體驗課程以及豐富有趣的大型創作展示。

6/3當日於市集完成闖關即享科教館常設展免費參觀， 歡迎市民大眾在疫情解封後，先來新北市創客市集微出國， 一起來體驗手作的樂趣， 有興趣的朋友可到創客市集官網獲得最新資訊。

小漾MAKER號大合照。(照片由新北市教育局提供)