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飛機載重調查好害羞 紐西蘭航空：乘客搭機前請上體重計

別擔心，不會看光光

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/31 17:18
紐西蘭航空乘客站上體重計（圖／美聯社）

紐西蘭航空乘客站上體重計（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）從紐西蘭飛往海外的旅客，這週開始不只行李要秤重，「人」也得掂掂斤兩了。紐西蘭航空（Air New Zealand）29日起至7月2日，要進行乘客體重大調查，但別擔心，此調查純屬自願，也不會在眾目睽睽下秀出，沒人會知道你神秘的身體數字。

紐航在聲明中表示，這項調查預計蒐集1萬名國際航線乘客的體重，以符合民航單位對飛航安全的要求。紐航貼心地說，站上體重計這件事很可怕沒錯，但顧客無須擔憂，數字會直接匯入電腦，不會顯示，就連內部員工也不會得知資訊，全為匿名進行。

紐航說明，駕駛在起飛前，都必須清楚飛機的載重與負荷分布。飛機上的貨物、貨艙中的行李、餐飲都可秤重，至於機組員及旅客，則只能以平均值估算。

紐航已於2021年要求國內線乘客量體重，隨著疫情後國際旅遊回溫，這項調查便擴及國際線旅客，以更新平均值數據。調查將於奧克蘭國際機場（Auckland International Airport）進行。

根據NPR，載重會影響飛機的爬升速度、飛行速度以及操控性，超重是一大問題。這對紐西蘭這種島國尤為重要，畢竟長程國際航班，往往一飛就是千山萬里，如從奧克蘭直飛紐約，負重是飛安一大考量。再者，紐航正準備推出Skynest舒眠艙，也就是長程飛行版的臥鋪，善加掌握載重資訊，也無可厚非。
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