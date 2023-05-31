臺美生態學校國際認證新北36校　勇奪六都之冠

111年「臺美生態學校」表揚，新北市12校通過國際認證，表現亮眼！新市國小、米倉國小2校獲最高榮譽綠旗；錦和國小、吉慶國小、東山國小、山佳國小及崁腳國小5校獲銀牌；文林國小、莒光國小、武林國小、青潭國小及雙城國小5校獲銅牌。今(22)日於市政會議獻獎，與市民共享榮耀。
新北市長侯友宜表示，感謝所有獲獎學校師生用心推展環境與生態教育，營造生態校園，讓生物多樣性更豐富、環境更永續。再透過學校的課程設計，從校園出發，培養孩子主動覺察環境、發現問題和解決問題，落實對環境關懷的行動力，期待親師生攜手創建更多的生態綠島，讓每個校園就像是自然環境的縮小實境。
教育局長張明文表示，「臺美生態學校」是行政院環保署與美國環保署、美國國家野生動物協會及國內外各資源共同推動，是深具國際權威的認證，計畫內容以7大步驟、12項環境路徑作為環境指標系統。新北市已有36所學校取得國際認證，數量為六都之冠。
連續兩年榮獲綠旗認證的米倉國小，以「消耗與廢棄物、學校棲地、永續食物」三條路徑贏得「綠旗再認證」，生態團隊走出校園，服務社區，共同認養學區活動中心和左岸大眾廟花圃，將學校復育的濱海植物矮筋骨草、鐵炮百合，成功推廣到社區，與居民一起養護，等待明年春天就能共賞百花齊放。在永續食物上，學生每日量秤廚餘，並進行問卷調查與分析，宣導惜食少廚餘。更結合食農教育，運用家鄉八里特產的柚子，製作柚子清潔劑、柚子醋、柚子果醬與果乾，讓寶柚變黃金。
同樣榮獲最高榮譽的新市國小則以「消耗與廢棄物」為路徑，由學生組成自治團隊，帶領全校師生，利用廚餘堆肥改造校園友善農園，善用校內多餘的鐵刀木技來幹切鐳雕，製作運動會獎牌；攪碎的樹枝木屑則用來鋪設防滑的木棧道；剩餘的木屑再做為降低廚餘溼度的膨鬆劑，有效落實資源再生及生態循環的生活應用，同時也呼應臺美生態學校的精神，讓師生徜徉在新市校園，學習與自然環境共生。
新北市教育局補充，臺美生態學校認證計畫也是新北市推動環境教育的重點計畫之一，另外新北市推動「川山家行動計畫」多年，也是以營造校園棲地、原生動植物生態復育為核心目標，培養學生自主探索與體驗，結合社群力量跨校交流與分享，接軌聯合國永續發展指標SDGs 15「陸域生態」及SDGs 17「夥伴關係」的精神，讓校園成為生態永續發展的基地。
米倉國小生態團隊在左岸宣導保護陸蟹行動。(照片來源：新北市教育局提供)
米倉國小榮獲臺美生態學校最高榮譽綠旗殊榮。(照片來源：新北市教育局提供)
新市國小學生於農園進行作物觀察。(照片來源：新北市教育局提供)
新市國小榮獲臺美生態學校最高榮譽綠旗殊榮。(照片來源：新北市教育局提供)