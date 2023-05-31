臺美生態學校國際認證新北36校　勇奪六都之冠

111年「臺美生態學校」表揚，新北市12校通過國 際認證，表現亮眼！新市國小、米倉國小2校獲最高榮譽綠旗； 錦和國小、吉慶國小、東山國小、山佳國小及崁腳國小5校獲銀牌； 文林國小、莒光國小、武林國小、青潭國小及雙城國小5校獲銅牌。 今(22)日於市政會議獻獎，與市民共享榮耀。

新北市長侯友宜表示，感謝所有獲獎學校師生用心推展環境與生態教育， 營造生態校園，讓生物多樣性更豐富、環境更永續。 再透過學校的課程設計，從校園出發，培養孩子主動覺察環境、 發現問題和解決問題，落實對環境關懷的行動力， 期待親師生攜手創建更多的生態綠島， 讓每個校園就像是自然環境的縮小實境。

教育局長張明文表示，「臺美生態學校」 是行政院環保署與美國環保署、 美國國家野生動物協會及國內外各資源共同推動， 是深具國際權威的認證，計畫內容以7大步驟、12項環境路徑作為 環境指標系統。新北市已有36所學校取得國際認證， 數量為六都之冠。

連續兩年榮獲綠旗認證的米倉國小，以「消耗與廢棄物、學校棲地、 永續食物」三條路徑贏得「綠旗再認證」，生態團隊走出校園， 服務社區，共同認養學區活動中心和左岸大眾廟花圃， 將學校復育的濱海植物矮筋骨草、鐵炮百合，成功推廣到社區， 與居民一起養護，等待明年春天就能共賞百花齊放。在永續食物上， 學生每日量秤廚餘，並進行問卷調查與分析，宣導惜食少廚餘。 更結合食農教育，運用家鄉八里特產的柚子，製作柚子清潔劑、 柚子醋、柚子果醬與果乾，讓寶柚變黃金。

同樣榮獲最高榮譽的新市國小則以「消耗與廢棄物」為路徑， 由學生組成自治團隊，帶領全校師生， 利用廚餘堆肥改造校園友善農園， 善用校內多餘的鐵刀木技來幹切鐳雕，製作運動會獎牌； 攪碎的樹枝木屑則用來鋪設防滑的木棧道； 剩餘的木屑再做為降低廚餘溼度的膨鬆劑， 有效落實資源再生及生態循環的生活應用， 同時也呼應臺美生態學校的精神，讓師生徜徉在新市校園， 學習與自然環境共生。

新北市教育局補充， 臺美生態學校認證計畫也是新北市推動環境教育的重點計畫之一， 另外新北市推動「川山家行動計畫」多年，也是以營造校園棲地、 原生動植物生態復育為核心目標，培養學生自主探索與體驗， 結合社群力量跨校交流與分享，接軌聯合國永續發展指標SDGs 15「陸域生態」及SDGs 17「夥伴關係」的精神，讓校園成為生態永續發展的基地。

米倉國小生態團隊在左岸宣導保護陸蟹行動。(照片來源：新北市教育局提供)

米倉國小榮獲臺美生態學校最高榮譽綠旗殊榮。(照片來源：新北市教育局提供)

新市國小學生於農園進行作物觀察。(照片來源：新北市教育局提供)

新市國小榮獲臺美生態學校最高榮譽綠旗殊榮。(照片來源：新北市教育局提供)