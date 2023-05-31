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新北八里教養院生到土城平和社區共餐　志工長輩準備雞腿犒賞「阿孫們」

By 台灣英文新聞
2023/05/31 17:05
照片由新北市立八里愛心教養院提供

照片由新北市立八里愛心教養院提供

新北市立八里愛心教養院「生命之美」列車，今（31）日開到土城平和社區，院生先獻唱「愛你」為活動開場，接著社區志工帶來精采的手語帶動唱，院生並與一竹慈善會志工表演輪標舞，贏得熱烈掌聲，中午並在社區活動中心一起共餐。

平和社區發展協會成立於1985年，由當時里長林順明發起，目的在關懷身心障礙者、社區獨居老人等弱勢族群。自2009年開始，協會志工每月第4個週日都會上山到八里陪伴教養院生，協助餵食、義剪或帶領團康活動，帶給院生許多歡樂。

協會前理事長林錦松表示，因疫情的關係，已有一段時日沒有上山陪伴院生，社區也沒有辦理共餐活動，這次得知院生要來，志工們從前一天就開始準備各項魚肉蔬菜，宛如阿公阿嬤期待久別重逢的「阿孫們」。

「哇！雞腿耶，我的最愛！」院生小霖看到一道道美味的佳餚忍不住要流口水。志工們細心的將飯菜一口一口餵到院生嘴裡，口中直說：「要多吃點，不然太瘦了！」

小霖患有裘馨氏肌肉失養症，無法單靠自己翻身及行走，生活起居需要仰賴他人協助，但是他認真學習，在共餐時主動表示要分享自己的生命故事。說完故事後，志工搶著跟他合照，給他滿滿的鼓勵。

午餐後，志工們帶著院生在社區公園漫步及歡唱卡拉OK，一起繼續共融活動。帶著溫馨和歡樂，大家相約下次在八里山上見。 八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，生命之美社區行腳，主要是在鼓勵院生融入社區，看看外面的世界，拓展視野，同時讓社會更加認識身心障礙者，非常感謝平和社區發展協會的盛情款待，給院生許多美好的回憶。

更新時間 : 2023-05-31 18:56 GMT+08:00

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