《苦海女神龍》作詞人摘台灣行政院文化獎 三位得獎者都有一大特徵

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2023行政院文化獎三位得獎者為李淑德、黃俊雄及吳靜吉，今（31）日於台北市中山堂光復廳舉辦頒獎典禮，由行政院長陳建仁親授文化獎章。

行政院文化獎自1981年開始頒授，表揚深耕於不同文化領域的傑出人士，朱宗慶、唐美雲、吳念真等都曾獲頒，今年三位得獎者分別為 「小提琴家們的老師」李淑德、布袋戲大師黃俊雄、教育家吳靜吉，在音樂教育、傳統藝術及表演藝術領域皆有極大貢獻，陳建仁、行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲等皆親自出席頒獎典禮。

文化部表示，由於此次兩位得主因身體因素無法親自至現場受獎，文化部長史哲特別於昨（30）日赴台北李淑德女士、21日雲林黃俊雄先生兩位家中探望，頒予獎章及證書，並與李淑德外甥沈浩亮、代領人陳沁紅聊起李淑德早年以音樂麵包車南來北往授課，教育學子無數；以及與黃俊雄兒子黃立綱、女兒黃鳳儀就布袋戲的傳承、創新、發展，表達政府全力支持心意。

鄭文燦表示，三位得獎者共同特色為注重文化平權，讓文化學習欣賞沒有距離。李淑德為台灣首位取得新英格蘭音樂學院小提琴音樂碩士得演奏家；黃俊雄結合編劇特效等讓布袋戲有新面貌，創下台灣史上最高收視率97%，創下無可超越的里程碑；吳靜吉協助雲門，優人神鼓，紙風車等劇團，由其注重劇場教育跟鄉鎮巡迴，打造沒有圍牆的劇場融入生活，擔任台北文化藝術交流執行長期間更讓世界看見台灣多元文化。

史哲表示，行政院文化獎表揚對台灣文化卓越貢獻主，已有93人得獎，正因為有那麼多藝文界前輩在不同文化藝術領域的共同努力，台灣文化才能呈現出自由奔放的多元性與獨特性。全國各界公開推薦40名候選人，書面審查後有24人進入決審，決審會議總共有13位評議委員全數出席，並以四分之三以上同意的修憲門檻，選出3位前輩。

李淑德專注於音樂教育已50餘載，早期赴美深造返台後得意門生包含陳沁紅、林昭亮、胡乃元、陳太一及辛明峰等，享有「台灣小提琴之母」讚譽，為台灣弦樂教育發展和邁向國際舞台的重要推手。代領人陳沁紅表示，老師不止有深厚美術造詣，也很有體育細胞，她曾告訴學生不能只關在房間練琴，要多看書多學習。

有著「人間國寶」之稱的黃俊雄，出生於雲林縣虎尾鎮，是台灣布袋戲操偶、口白和戲劇製作師，亦為布袋戲「通天教主」黃海岱的次子。15歲起隨父學習布袋戲，並以《雲州大儒俠》開創了「電視布袋戲」的表演形式，同時也是偶戲主角主題曲的作詞人，《苦海女神龍》就是出自他手，

吳靜吉為美國明尼蘇達大學教育心理學博士，堪為台灣劇場、表演藝術的歷史擺渡人，是當代劇場發展、文化藝術環境、台美藝文學術交流的重要推手。吳靜吉以玩笑開啟致詞，「草莓敷面膜後變小番茄，如果沒敷就自然成長變荔枝，我現在像變小番茄，」他回憶多年前以戲劇為主幫政大商學院設計課程，之後80歲設計戲劇課程給18歲課，戲劇可作為教學媒體，感謝當時的校長跟領導人有遠見跟勇氣做這件事，也致力把戲劇帶入高等教育。