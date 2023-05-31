【懶人包】基北北桃1200定期票6/15起預購、7/1上路 如何購買、1280定期票怎退費？TPASS悠遊卡是什麼？QA一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）歷經半年籌備，基北北桃1200定期票預計6月15日開放預購，7月1日即可開通使用。由於一張悠遊卡只能設定一種定期片，已購買雙北1280定期票且未逾期者，建議先利用另外一張票卡設定基北北桃定期票，並至北捷各車站詢問處辦理退費。

台北市政府交通局表示，為鼓勵民眾使用公共運輸，台北市與基隆市、新北市及桃園市共同推動基北北桃1200定期票，將現行雙北1280定期票服務範圍擴大至基北北桃生活圈，預計6月15日開放預購，7月1日即可開通使用。

如何購買基北北桃1200定期票？定期票可使用之有效期間如何計算？

基北北桃1200定期票每張售價1,200元，民眾可持悠遊卡至捷運站、台鐵指定車站 、國光客運指定窗口購買設定，啟用後可於30日內不限次數搭乘基北北桃範圍內的公共運具。

基北北桃1200定期票可使用範圍？

台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、雙北市區公車、桃園市區公車、基隆市區公車、台鐵、公路/國道客運，並享雙北市YouBike前30分鐘及桃園市YouBike前60分鐘免費。

已購買雙北1280定期票的悠遊卡，可直接購買基北北桃1200定期票？

由於一張悠遊卡只能設定一種定期票，建議已購買雙北1280定期票的使用者持續使用至屆期，或是持另一張悠遊卡設定基北北桃1200定期票。

配合基北北桃1200定期票7月1日上線，雙北1280定期票將販售至6月30日止，雙北1280定期票加價購買共享機車優惠方案也將同時退場，已購買優惠方案民眾可繼續使用至優惠方案使用期限屆期，如符合補助資格，亦可享有補助。

1280元公共運輸定期票退票方式：

(1)未逾期定期票：請洽各捷運站詢問處辦理，退費金額將加值回原票卡。

(2)已逾期定期票：請於1年內至北捷官網申請線上退費，或以各捷運站所設之票卡查詢機申請、或洽各捷運站詢問處後送申請。

退費計算方式：

退票金額以定期票票價扣除『定期票票價乘以經過日數佔定期票有效期間(30日)之比例(不足1元之數值採無條件捨去)』之優惠價計算」規定辦理退費，未使用天數可依比例退費(不收手續費)，「經過日數」為定期票啟用當日起算至最後一次使用日之日數，於扣除該「經過日數」所剩餘之天數為未使用天數計算退費。

例如：5/10第一次使用定期票，票卡最後一次使用於5/17(經過日數8天)，退費金額計算如下：

1280元-(1280元×8/30)=1280-341=939元。

此外，因應這次新推出的北北基桃與中彰投苗定期票，公路總局所發行之TPASS悠遊卡片已於5月18日起開放民眾預購，6月15日起可取貨，但這讓許多民眾感到困惑，為何要特地買TPASS悠遊卡，不可以沿用手邊的悠遊卡嗎？以下為台灣英文新聞為民眾整理的TPASS悠遊卡Ｑ＆Ａ：

什麼是TPASS悠遊卡？

由交通部公路總局規劃的「TPASS行政院通勤月票」即將在7月1日上路，票卡外觀設計為全國統一版面，是針對「北中南3大生活圈」與各縣市規劃的「通勤月票」，首波推出「基北北桃版」與「中彰投苗版」的「TPASS悠遊卡」，搭公車、捷運、臺鐵、公共自行車、輕軌都能使用。民眾第一次可免費領取票卡，免付100元成本。

TPASS悠遊卡和一般悠遊卡有何不同？

TPASS悠遊卡是採用新一代的超級悠遊卡SuperCard，只要成為悠遊付會員，即可直接透過悠遊付Easy Wallet APP，以手機在線上購買通勤月票，民眾不用大老遠跑到通勤月票指定販售點，在家輕輕鬆鬆就完成月票的購買及續購，平時也可以透過手機上的APP為超級悠遊卡加值。

哪裡可購買TPASS悠遊卡？

自5月18日11時起在四大超商、博客來開放預購，首批「基北北桃版」預購2萬張，「中彰投苗版」6,000張，6月15日起開始取貨。

民眾持該卡於悠遊卡官網登錄專區完成記名並收到悠遊卡公司簡訊通知或3天後，可至四大超商由店員靠卡領回公路總局補貼民眾購卡的100元悠遊卡加值金，每人限領1次，詳細資訊可至悠遊卡公司官網查詢。

可以沿用手邊的悠遊卡購買「基北北桃版」或「中彰投苗版」的「通勤月票」？

現有悠遊卡普通卡/悠遊卡學生卡/悠遊聯名卡皆可於6月15日起購買通勤月票。悠遊卡公司提醒民眾，敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定購買通勤月票。