【台灣2024大選】侯友宜拜會國民黨團：我會更認真打拚　朱立倫: 郭台銘是藍軍最重要成員

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天(31日) 拜會國民黨立法院黨團。侯友宜表示，這幾天相信他讓大家很憂心，他可以看出來，大家的擔心，他完全可以感受到，所以他跟大家說「歹勢，我會更打拚、更認真」。

國民黨立法院黨團今中午在立法院召開黨團大會，邀請國民黨總統參選人、新北市長侯友宜列席，與國民黨立委舉行便當會，進行交流，聽取國民黨立委意見。

針對鴻海創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲昨(30日) 赴金門參加活動，郭台銘提到要與柯文哲海誓山盟。國民黨主席朱立倫今天說，郭台銘是藍軍最重要成員，藍白要團結整合下架民進黨。

朱立倫下午赴台北市議會國民黨團出席黨團大會致詞時表示，這次很多名台北市議員將投入2024立委選舉，國民黨要靠團隊戰，如去年縣市長選舉，透過團結及努力贏得選戰，透過團結讓藍營明年重返執政、贏得選戰。

鴻海創辦郭台銘與民眾黨主席柯文哲30日赴金門參加活動，郭台銘提到要與柯文哲海誓山盟。國民黨主席朱立倫（右3）31日表示，郭台銘是藍軍最重要成員，藍白要團結整合下架民進黨。右4為台北市長蔣萬安。中央社

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（後中）31日拜會國民黨立法院黨團，與黨籍立委交流意見，並數度向立委鞠躬致意。中央社

侯友宜在到場後，一一與在場的國民黨立委握手寒暄，也特別跟日前挺鴻海創辦人郭台銘不遺餘力的國民黨立委陳玉珍握手寒暄，兩人還一同在媒體前合影。在握完手後，侯友宜則與現場國民黨立委大合照，在場藍委則高喊「侯友宜凍蒜」，現場氣氛十分熱絡。

而侯友宜在致詞時，一共三次向在場的國民黨立委鞠躬致謝。侯友宜表示，這幾天相信他讓大家很憂心，他可以看出來，大家對國民黨這一戰，抱著一定要贏，絕不能輸。他說，大家的擔心，他完全可以感受到，所以他跟大家說「歹勢，我會更打拚、更認真」。

侯友宜表示，他擔任新北市長5年，多次跟中央政府反映核廢料問題，但中央政府都沒有聽他說話。他認為執政黨沒有肚量，容不下反對者，把很多事情掌握在手裡，難怪國民黨立委拚得要死。

侯友宜指出，他一生完全希望中華民國毅力不搖，所以看到金門縣立委陳玉珍，特別跟陳玉珍握手，他也應該跟連江縣立委陳雪生握手。金馬在地緣政治上非常敏感的地方，金馬好大家都好。金馬可以建構兩岸和平溝通橋梁，是降低兩岸衝突的好地方。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（前左3）31日到立法院拜會黨籍立委，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（前左2）等人陪同侯友宜步入立法院。中央社

昨天(30日) 在金門宗教活動中，被媒體問到外界醞釀連署郭台銘獨立參選，陳玉珍曾說，這是民意的展現，自己尊重民意。對於「換侯」聲浪，陳玉珍認為，民調起起落落，希望侯友宜還是要繼續努力。

侯友宜今天(31日) 則指出，民進黨總統參選人賴清德說想邀中國國家主席習近平吃晚餐，他聽到覺得很納悶，賴清德不是務實的台獨工作者嗎？沒有大聲疾呼守護中華民國的人，如何跟對岸溝通。

侯友宜表示，他要拜託立委、國民黨，甚至全台灣好朋友們，大家凝聚力量，執政黨做不好就要輪替，讓國民黨重返執政。

侯友宜在致詞完畢後，隨即與黨團成員進行約40分鐘的閉門會談。

侯友宜會後接受媒體聯訪，對於新北市副市長謝政達將請辭轉往競選辦公室，他表示，謝政達及新北市副秘書長張其強兩人將在明天請辭，籌備競選辦公室，而新的副市長將由前新北市副市長陳純敬接任。

對於郭台銘發表的和平宣言，侯友宜表示，他對郭台銘不但尊敬，也期待郭台銘能夠為中華民國多做事。他說，兩人守護對民主自由、中華民國信念永不改變，更重要的是對和平的概念是一致性的。兩岸只有對話交流，降低衝突，才可以讓和平往前推進。兩人有共同的信念跟價值，所以他對郭台銘一直都是共同面對，希望和平帶給台灣永續繁榮。

朱立倫下午赴台北市議會國民黨團出席黨團大會致詞時表示，針對黨內提名總統參選人侯友宜，就是中道、理性、穩健、務實的代表，實實在在代表國民黨中道路線的優秀參選人，從提名前就知道，民進黨會提3奧步，包含以國民黨內鬨見縫插針、製造「換侯論」、希望藍白不要合作讓非綠不能結盟。

朱立倫表示，民進黨不管執政多爛，認為只要裂解藍軍及打敗非綠，就可贏得選戰，這跟綠營在去年選舉提出的招數一模一樣，國民黨會繼續團結且不受影響。

至於郭台銘在金門與柯文哲一起看海並提到「海誓山盟」。朱立倫在會後接受聯訪時說，郭台銘對兩岸和平及中華民國的愛與對公益的貢獻，都受到外界肯定。

他接著指出，郭台銘是藍軍最重要的成員，不只藍軍要團結，藍白也要團結整合，才能下架民進黨，這是共同努力目標，不管是郭台銘、柯文哲的主張，將來都會團結努力。

朱立倫表示，郭台銘昨天提到兩岸和平宣言，這也是自己長期主張，兩岸一定要和平，若兩岸未來可在金門發表和平宣言，對保障台灣未來安全及下一代都很正面，這也是國民黨努力目標。

郭台銘(前左2) 與柯文哲(前左3) , 30日三度在金門同框 (圖/郭台銘臉書)

朱立倫被問及外傳郭台銘9月可能要申請回黨時說，只要是愛護中華民國及願意守護台灣，為共同理想打拚都歡迎加入或返回國民黨。

至於郭台銘提到「海誓山盟」，朱立倫指出，他到北市議會與市長蔣萬安會面也是海誓山盟且還天長地久，但這些還是讓蔣萬安跟其妻子說比較好。

朱立倫針對「換侯論」時表示，這是民進黨提出奧步，包含製造對立造成國民黨內鬨或希望故意以帶風向民調喊出「換侯論」，綠營認為只要破壞藍營團結或製造內部恐慌及藍白對立就勝選，這是台灣民主悲哀。

朱立倫說，藍營不會受到這些策略性民調影響，會穩紮穩打讓社會看到實實在在的國民黨。

至於先前媒體報導郭台銘爭取國民黨總統提名時，朱立倫指郭台銘到中南部見太多「牛鬼蛇神」，引發郭台銘不滿。

朱立倫今天對此回應，沒有的事情就是沒有，他不會提到黨內重要幹部是「那個名詞」，像他今天下午將拜會屏東縣議長周典論討論屏東選舉，明天與前雲林縣長張榮味會面討論雲林選舉。

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