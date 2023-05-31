Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

雲朗觀光迎接端午連假商機 推節日限定星級飯店端粽禮盒

By 台灣英文新聞
2023/05/31 14:34
圖/雲朗觀光
圖/雲朗觀光

圖/雲朗觀光

圖/雲朗觀光

迎接端午節4天的連假商機，雲朗觀光旗下雲品溫泉酒店、翰品酒店新莊、翰品酒店高雄、兆品酒店台中、品文旅礁溪分別推出豐富節慶內容吸客，有端粽禮盒、端午住房專案、端午節當天入住送端粽，還可體驗精彩端午應景活動。即日起至6月22日翰品酒店高雄獻上「翰品端午粽香好味禮盒」6顆580元，有紅麴風味赤肉粽、芋香櫻花蝦紫米粽、香蕈酸菜鴨肉粽3種口味各2顆，6月4日前預訂還可享9折優惠。

雲品溫泉酒店於6月22日至25日舉辦「擊鼓龍舟」活動，邀請住客一同競賽，擊鼓划SUP立槳搶旗，優先拔旗奪勝的組別可獲得小禮物。6月22日「立蛋好手」，提供住客雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋、鵝蛋、鴕鳥蛋等不同種蛋，擇1顆蛋成功立起，拍照打卡上傳社群平台並標記雲品，即可有機會抽中大廳酒吧雙人下午茶。「五彩編織」，帶領住客手作體驗五彩線編織手繩或粽子吊飾。「端午花粽」，住客可一起運用粽葉及艾草菖蒲，創作出實用與裝飾性兼具的端午應景花藝作品。

翰品酒店高雄即日起至6月30日推出「一泊二食潮粽PK饗端午」住房專案，每晚2,999元起入住翰品高雄含早餐，並可在港都茶樓享用主廚特製的4款風味粽，搭上清爽小菜與龍膽石斑味噌湯，每日限量5間。翰品酒店新莊、兆品酒店台中與品文旅礁溪於6月22日在早餐餐檯供應限量端粽，與旅客一起歡慶佳節。品文旅礁溪於6月22日至25日舉辦包粽子DIY，每房住客可體驗一次，每日限量40組。

翰品酒店高雄也在端午期間推出，「翰品端午粽香好味禮盒」6入580元，紅麴風味赤肉粽以五花肉為主餡，搭配香菇等配料，糯米以高湯和紅麴浸泡蒸煮，讓粽子呈現討喜的紅色並增添米飯香氣。芋香櫻花蝦紫米粽，使用來自甲仙的芋頭做成芋泥內餡，包裹著肉燥、櫻花蝦、鹹蛋黃、菜脯等餡料，口感及香氣都極富層次。香蕈酸菜鴨肉粽 ，將土番鴨以川燙方式處理再切片，經醃製再加鴨高湯拌炒成餡料；米飯以鴨骨高湯烹煮，加入香蕈醬攪拌、客家酸菜切細拌炒，最後依序將餡料鋪上，以鹹蛋黃點綴完成。

更新時間 : 2023-05-31 18:55 GMT+08:00

最受歡迎

《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
【更新】颱風「瑪娃」稍減弱路徑北轉　降雨越晚越明顯•5/31台灣北部東北部估有豪大雨
【更新】颱風「瑪娃」稍減弱路徑北轉　降雨越晚越明顯•5/31台灣北部東北部估有豪大雨
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
台灣「再生能源發展條例部分條文修正草案」三讀　經濟部：增訂建物設置太陽光電及地熱專章
台灣「再生能源發展條例部分條文修正草案」三讀　經濟部：增訂建物設置太陽光電及地熱專章
中華電信攜手三軍總醫院以5G專網技術　實現達文西手術3D AR遠距教學啟動沈浸式教學新紀元
中華電信攜手三軍總醫院以5G專網技術　實現達文西手術3D AR遠距教學啟動沈浸式教學新紀元
〈財經主筆室〉低薪、通膨、高房租 年輕租屋族快炸鍋了
〈財經主筆室〉低薪、通膨、高房租 年輕租屋族快炸鍋了
【更新】颱風「瑪娃」襲關島115台灣旅客滯留　星宇航空29日派空機前往接回
【更新】颱風「瑪娃」襲關島115台灣旅客滯留　星宇航空29日派空機前往接回
台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
「車貞淑醫生」渣男老公金炳哲演技生動　這4部高收視韓劇也有他
「車貞淑醫生」渣男老公金炳哲演技生動　這4部高收視韓劇也有他
澳洲前總理滕博爾首度訪問台灣 力挺林夏如創辦智庫任要角
澳洲前總理滕博爾首度訪問台灣 力挺林夏如創辦智庫任要角