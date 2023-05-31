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台北喜來登十二廚「仲夏海鮮季」暢饗松葉蟹海鮮桶、澎湖海鮮

By 台灣英文新聞
2023/05/31 14:09
圖/台北喜來登大飯店
圖/台北喜來登大飯店

圖/台北喜來登大飯店

圖/台北喜來登大飯店

炎炎夏日啖海鮮，台北喜來登大飯店「Buffet之王」十二廚自助餐廳，將於6月7日起推出「仲夏海鮮季」，平日週一至週四晚餐餐期，餐檯華麗升級加碼暢饗肉質細緻鮮甜被稱之為「女王蟹」的「松葉蟹海鮮桶」、澎湖特色現流海鮮，包含「蒜蓉澎湖小卷粉絲」、「海膽仙人掌海鮮炒飯」等豐富料理，夏日大口吃海鮮。甜點檯則端出盛夏必備，酸甜芒果組合現做「芒果舒芙蕾厚鬆餅」、「芒果野莓慕斯」等，大啖沁涼甜蜜滋味。十二廚亦於整個6月份加碼「初夏優惠」平日週一至週五午餐、下午茶，四人同行享一位免費，親友聚餐最佳選擇。

十二廚推出的「仲夏海鮮季」平日週一至週四晚餐餐期，菜色升級不加價，每人1,490+10%元。除原先餐檯熱門品項外，更可暢饗多達5款全新海鮮季料理，檔期強打「松葉蟹海鮮桶」，包含北海道「三大蟹」之一的頂級松葉蟹、新鮮肥美淡菜、彈牙白蝦，與新鮮蔬菜的綜合海鮮桶，以鹹香奶油煨煮入味，肉質細緻鮮甜的松葉蟹包覆飽滿醬汁，令人吮指回味。

餐檯亦提供多款澎湖特色海鮮料理，首推「蒜蓉澎湖小卷粉絲」，鮮甜彈牙的澎湖小卷與特調蒜蓉醬汁一同煨煮，蒜香濃郁更襯鹹鮮滋味。經典必吃「海膽仙人掌海鮮炒飯」，肥美綿密的現撈海膽，加入花枝與滑蛋，搭配澎湖特色仙人掌汁一同拌炒，粒粒分明的炒飯吸附飽滿鍋氣，香氣濃郁色彩繽紛。「石鮔滷肉」澎湖特有的石鮔乾與三層肉一同滷製，將石鮔獨有的香氣燉煮進滷汁，鮮甜海味更增料理層次風味。「澎湖鮮蚵角瓜」選用肉質細緻的澎湖絲瓜，果肉口感比一般絲瓜更為爽脆、鮮甜，搭配肥美蚵仔，入口滿滿海味綻放唇齒。

呼應盛夏芒果季，甜點餐檯則同步推出全新芒果料理，首推超人氣現點現做「芒果舒芙蕾厚鬆餅」、辰園招牌甜湯「楊枝甘露」、小巧可愛「芒果野莓慕斯」、酸甜滑順「芒果塔」、主廚手工「芒果棉花糖」，繽紛小點為晚餐畫下完美句點。詳情請洽台北喜來登訂席中心02 2321 1818或至官網

更新時間 : 2023-05-31 18:55 GMT+08:00

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