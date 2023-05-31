發射偵察衛星認失敗　首爾及沖繩警報大響　北韓：將盡快擇日再射

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓今（31）早向南方發射搭載衛星的飛行物，日本沖繩及南韓首爾地區皆拉響了空襲警報，但南韓隨後立即澄清警報為誤報，日本也在確認飛行物不會飛向領土後解除警報，北韓也在兩個小時後對外宣布衛星發射失敗。

南韓首爾市於上午6點43分向首爾地區發出警報稱，「今天6點32分首爾地區發布警戒，請各位國民做好躲避的準備，讓兒童及老弱者優先躲避」，造成民眾恐慌，但隨後又再次於7點3分時以簡訊通知，先前所發布的警報為誤發。

據韓媒報導，首爾地區多處消防局及警察局，在警報發出後接到了多通諮詢電話，詢問是否發生戰爭、是否該避難等。

南韓聯合參謀本部表示，北韓所發射的發射體於西海（黃海）上飛行，但首爾並不在警報範圍內。

日本方面則是於早上6點30分項沖繩地區發送J-Alert（全國及時警報系統），一直到7點4分宣布飛彈已落下，且沒有墜落或掠過日本領土，因此解除警報。

根據韓聯社，北韓官媒朝中社也隨後報導，即時證實今天早上6點27分在平安北道鐵山郡，以火箭「千里馬1號」發射了一枚軍事偵察衛星，在飛行中於第一節正常分離，但第二節未能正常發動，導致火箭失去動力，墜入西部海域。

北韓宇宙開發局表示，將在具體查明嚴重缺失後，採取科學技術措施以克服問題，並盡快再次進行第二次發射。

南韓軍方已開始打撈火箭殘骸，表示將在成功打撈後確認火箭性能、技術水準以及是否使用外國零件。

北韓昨日稱發射偵察衛星是基於「自衛權」，但這仍違反禁止使用彈道飛彈技術進行一切發射的安理會決議。

台灣外交部對此回應，對北韓無視聯合國安理會禁令，肆意發射運用洲際彈道飛彈技術的軍事衛星火箭，破壞區域和平穩定，再次表達嚴厲譴責。

外交部表示，台灣將持續關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，並與理念相近國家合作，共同促進韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。

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