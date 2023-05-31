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南海交手 大剌剌挑釁 中共戰機從美國偵察機前方呼嘯而過【影】

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/31 12:27
中共殲16從美軍RC-135戰略偵察機前方飛過（圖／美聯社）

中共殲16從美軍RC-135戰略偵察機前方飛過（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國印太司令部昨（30）日發出聲明，譴責中共軍機26日在南海上空對美軍偵察機進行了極為挑釁的動作，影片可見兩機距離相當接近，共機還一度造成美國軍機搖晃，一不小心就可能擦槍走火。

從美方釋出的影片可見，一架解放軍殲16（J-16）戰機直接朝美軍RC-135戰略偵察機機鼻前方切過，導致RC-135因殲16造成的機尾亂流而晃動不已。

美方稱共機之舉是「毫無必要的攔截挑釁」，強調偵察機是依據國際法，在南海國際空域進行安全的例行任務，並重申會持續在國際法允許的海域與空域執行任務，呼籲印太地區所有國家皆能如此。

路透指出，中國駐美大使館發言人劉鵬宇並未對相關細節置評，反批美國頻繁在中國附近部署軍機、軍艦，進行偵察活動，對中國國家安全構成嚴重威脅。他並呼籲美國停止這些危險挑釁，停止將責任歸咎中國。

本週美中兩國國防部長將赴新加坡參加香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），即亞洲安全峰會，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）伸出橄欖枝，欲與中國防長李尚福進行場邊會談，卻遭冷遇，予以拒絕。

美中迄未恢復軍事交流，一名不具名的美國國防高官指出，自2021年以來，中國即一再拒絕、甚或無視美國五角大廈的對話要求，在缺乏對話的情況下，誤判的可能性因而升高。

共機在國際空域的空中攔截挑釁時有所聞。去年12月，一架中國軍機迫近美國軍機，距離不到3公尺，逼得後者不得不竭力避開它，以免相撞。
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