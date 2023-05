南海交手 大剌剌挑釁 中共戰機從美國偵察機前方呼嘯而過【影】

(台灣英文新聞 / 知微 綜合報導)美國印太司令部昨(30)日發出聲明,譴責中共軍機26日在南海上空對美軍偵察機進行了極為挑釁的動作,影片可見兩機距離相當接近,共機還一度造成美國軍機搖晃,一不小心就可能擦槍走火。

從美方釋出的影片可見,一架解放軍殲16(J-16)戰機直接朝美軍RC-135戰略偵察機機鼻前方切過,導致RC-135因殲16造成的機尾亂流而晃動不已。

美方稱共機之舉是「毫無必要的攔截挑釁」,強調偵察機是依據國際法,在南海國際空域進行安全的例行任務,並重申會持續在國際法允許的海域與空域執行任務,呼籲印太地區所有國家皆能如此。

路透指出,中國駐美大使館發言人劉鵬宇並未對相關細節置評,反批美國頻繁在中國附近部署軍機、軍艦,進行偵察活動,對中國國家安全構成嚴重威脅。他並呼籲美國停止這些危險挑釁,停止將責任歸咎中國。

本週美中兩國國防部長將赴新加坡參加香格里拉對話(Shangri-La Dialogue),即亞洲安全峰會,美國防長奧斯汀(Lloyd Austin)伸出橄欖枝,欲與中國防長李尚福進行場邊會談,卻遭冷遇,予以拒絕。

美中迄未恢復軍事交流,一名不具名的美國國防高官指出,自2021年以來,中國即一再拒絕、甚或無視美國五角大廈的對話要求,在缺乏對話的情況下,誤判的可能性因而升高。

共機在國際空域的空中攔截挑釁時有所聞。去年12月,一架中國軍機迫近美國軍機,距離不到3公尺,逼得後者不得不竭力避開它,以免相撞。

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



