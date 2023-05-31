德媒評論: 對中國「以貿促變」 誰改變了誰?

歐盟駐華商會主席伍德克向《南德意志報》介紹說，中國的地方官員對於外國投資者鋪出紅地毯熱情歡迎，然而，這樣的魅力攻勢下，歐洲企業仍然顯得相當謹慎。

他說：「中國已今非昔比。經濟增長不那麼強了。排在前面的十大歐洲公司佔到在華投資的八成，它們也繼續投資。但較小的企業已經按了暫停鍵，或者離開了。這與在美國的情況迥然不同：在那裡的德國經濟界非常興奮，再工業化讓德國工業界也收獲了訂單。這與中國的悲觀與危機氛圍形成鮮明對比。」

伍德克向《南德意志報》說，中國經濟最大的問題是在房地產業，這佔到國民經濟的四分之一。儘管停工的項目繼續施工，但新開發的幾乎沒有。此外，在出口領域，中國去年向歐盟輸出640萬個集裝箱(台灣稱貨櫃) ，歐盟對中國僅160萬個集裝箱。這顯示出中國對歐洲消費者的依賴性。在工業生產方面，能源供給也不斷出現問題。青年失業率居高不下，在大城市約20%。

伍德克說，中國的私有經濟界有非常聰明、靈活的頭腦。「中國是由企業巨頭像阿裡巴巴的馬雲或騰訊的馬化騰向前推動的，而正是這些人現在受到了懲罰。而國有企業則受到扶持。」

《南德意志報》記者提問說，如今共產主義是否重新顯露出來？

伍德克說：「國有企業和五年計劃一直在給出方向，但過去私有企業有更大的空間，前國家主席江澤民也曾把他們帶到黨內。現任國家主席習近平則擔心(故總統)葉爾欽在俄羅斯的一幕重演。當時私有企業家接管經濟和媒體，最終黨分崩離析。在中國我們現在還沒有到六十年代文革的時候，但方向是這樣的。」

記者問道：過去在德國有關中國的辯論中總是會提到「以貿易促進變革」這句口號。中國現在的情況是否是我們當時可以預計的？

伍德克回答說：「以貿促變是實現了。中國人改變了我們。過去我們從未想到過，現在我們看看在德國投資者的國籍。中國人給我們展示了工業政策。」

伍德克還表示，中國有著極大的潛力，如果能夠完全自由化。但黨看不到這一潛力，因為想要保持控制權。

為自由抗爭的火種

六四週年將屆之際，《新蘇黎世報》客座評論回顧中國民主運動的艱難歷程與不息的火種：從1989年的天安門學生運動，到劉曉波獲諾貝爾和平獎之後病逝於獄中，以及之後維權律師的被打壓。

評論寫道：「多年來，中國建造著一個反烏托邦的系統，用攝像頭和中央數據庫監控本國民眾。但這一系統也同樣不能摧毀異議人士的抵抗。理由很簡單：一位政治活動人士是有意識地從事這樣的活動，即便加強國家監控也不能對其態度有所改變。此外，他願意為自己的抵抗而忍受牢獄甚至更糟糕的後果，這也是監控所不能改變的。」

評論寫道：「共產中國持續近50年的民主運動顯示，一位專制者儘管可以壓制本國民眾、迫害和毀滅其對手。但人們對於自由的需求以及個別人士為此抗爭的意願，是他們不能窒息的。」

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