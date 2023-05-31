超夯歌單搶先聽！台灣金曲樂團「百合花」、嘻哈歌手「春艷」西班牙開唱

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 台灣金曲樂團「百合花」、嘻哈歌手「春艷」前往西班牙開唱。

西班牙春之聲音樂節專業單元（Primavera Pro）自今（31）日起至6月4日於巴塞隆納舉辦，文化部駐西班牙代表處文化組和貴人散步音樂節、九踢文化合作引介台灣新生代台語創作樂團「百合花」、特立獨行的嘻哈樂人「春艷」登台開唱，將於巴塞隆納CCCB當代文化中心廣場的Day Pro舞台及巴塞隆納論壇公園（Parc del Fòrum）的Night Pro舞台帶來4場表演。

駐西班牙代表處文化組表示，西班牙富有盛名的春之聲音樂節（Premavera Sound）以尖端音樂品味及優美的海港景觀聞名，每年約銷售20萬張門票以上，樂迷眾多。「百合花」及「春艷」所參與的春之聲音樂節專業單元，是特別針對全球各地音樂產業買家規劃，票價不斐，今（2023）年專業人士票種已提前售罄，可見其受矚目程度。

「春艷」為台灣知名嘻哈廠牌顏社旗下音樂人，以魔幻怪奇造型和獨特風格演出聞名，曾獲金音獎最佳嘻哈專輯獎。「百合花」為全台語創作樂團，音樂元素多元，擅長以北管、南管等傳統樂器，與搖滾、藍調、放克等各種樂風作結合，在台灣新世代樂團中備受矚目，曾獲金曲獎最佳台語專輯獎。

春之聲音樂節為西班牙最具指標的流行音樂節，不僅可作為台灣流行音樂進入歐洲的管道，也是前進拉丁美洲市場的重要跳板。今年春之聲音樂節專業單元邀請各界頂尖講者參與，開設一系列音樂產業專業論壇，也聚焦於音樂在影音平台如Netflix的應用，並邀請眾多音樂影集和電影商業應用音樂總監參與Primavera Pro單元。