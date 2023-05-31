加速6G生態系發展　歐盟6G IA與臺灣資通產業標準協會簽訂臺歐合作協定　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）經濟部技術處與歐盟執委會資通訊總署(DG CONNECT)於歐盟創新週期間，共同舉辦「2023臺歐盟6G SNS聯合研討會(2023 EU-Taiwan 6G SNS Joint Workshop)」，針對臺歐盟6G願景及6G前瞻研發進行交流，歐盟6G智慧網路和服務產業協會(6G-IA)主席與台灣資通產業標準協會(TAICS)昨(30)日正式簽約，達成合作協議，未來將強化臺歐盟6G的科技研發合作。

歐盟6G IA主席威爾庫克(Colin Willcock)表示，今年在展望歐洲(Horizon Europe)計劃框架下，投入2.5億歐元資金，支持第一期6G研發計畫，包括35個研究、創新和驗證項目，探究具有前景的6G賦能優勢，研發前瞻創新的技術，從而實現革命性的進展，並將透過驗證項目開發大規模的試驗，包涵了9個關鍵應用領域，如媒體、工業物聯網、能源、建築、汽車、智慧醫療、文化、農業和教育等領域。

威爾庫克很高興與臺灣資通產業標準協會(TAICS)建立正式合作關係，聚焦6G合作議題，相信雙方資通產業攜手合作，將能加速6G生態系發展，進一步擴大雙方在全球供應鏈中的影響力和地位，共創雙贏。

台灣資通產業標準協會(TAICS)理事長徐爵民表示，在未來的數年內，6G技術將成為全球資通產業的主流趨勢。由於6G技術具備較高的頻譜效能和更強的物聯網能力，為全球數位經濟帶來巨大的商機。為了迎接6G時代的來臨，TAICS積極參與全球標準制定和技術研究，為全球資通產業的發展做出貢獻。

徐爵民說，目前臺歐盟6G的工作層級合作，已積極展開準備，需政府高層間的策略性對話，才能有效推進，期待未來能夠與國際夥伴一起攜手合作，共同推動6G技術的發展和應用。

歐洲經貿辦事處經貿組組長Ms. Aleksandra Kozlowska(楊藹羚)表示，受疫情影響，這是解封後第一場臺灣-歐盟創新週活動，6G是其中一個關鍵議題，將以歐盟與臺灣在5G發展的合作成果根基，持續深入發掘雙邊的6G發展與合作機會，深化雙邊產業對接合作，以加強6G全球供應鏈能量。

經濟部技術處長邱求慧表示，6G將於2030年商用，國際機構MRF(Market Research Future)預估2035年全球產值可達2553億美元，相關技術已成為各先進國家的重點布局，美、歐、日、韓皆投入研發資源。

邱求慧認為，臺灣在半導體與資通訊產業擁有強大技術底蘊，歐盟的創新能量也位居全球領導地位，雙方產業鏈高度互補性，此次合作可望創造臺歐雙贏榮景，共同掌握6G市場的龐大商機。

技術處認為，在與歐盟6G智慧網路和服務產業協會(6G IA)簽訂6G合作備忘錄後，台灣資通訊產業標準協會(TAICS)也將帶領臺灣產業界、學界、研發法人與歐盟展開一連串的合作洽商，透過相互參訪與共同辦理6G技術發展與應用研討等活動，雙方將洽商未來6G合作項目，以協助台灣產業提前佈局進入國際6G生態鏈，這也象徵臺灣在6G領域的發展已邁向新的里程碑。