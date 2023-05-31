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【AI盛世】輝達Nvidia市值衝破1兆美元 股價飆漲原因為何？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/31 09:53
輝達標誌（圖／美聯社）

輝達標誌（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）受惠於AI人工智慧題材，加上營收預測超出華爾街預期，紛紛調高目標股價，晶片大廠輝達（Nvidia）30日在美股盤中市值一度突破1兆美元，加入兆元俱樂部，它是如何辦到的？在這波人工智慧的浪潮中又扮演什麼角色？路透來解答。

輝達市值有多大？

輝達市值一度站上1兆美元，成為繼蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、字母控股（Alphabet）、亞馬遜（Amazon）後，美國第五大企業。

輝達以電玩晶片聞名，近年來則將重心轉向資料（數據）中心市場。新冠肺炎（COVID-19）疫情推升了電玩、雲端應用產品，而其高速運算晶片也成了加密貨幣「挖礦工」的心頭好。

截至1月29日的財政年度，資料中心晶片業務佔了輝達營收的五成。

生成式人工智慧（generative AI）為何是當紅炸子雞？

聊天機器人ChatGPT的問世，讓生成式AI成了今年的熱門關鍵字。這項科技利用已存在的大量資訊，生成新內容，從影像到程式，無一難得倒這些機器人。

Microsoft與Alphabet旗下的Google都不願錯失這商機，爭分奪秒將這新科技整合至自家的搜尋引擎、生產力軟體，亟欲取得霸主地位。

高盛集團預估，到了2030年，美國對AI的投資將來到GDP的1%。

輝達在這片AI榮景中的角色是什麼？

圖形處理器（Graphics Processing Unit，GPU）不同於中央處理器（Central Processing Unit，CPU），前者是「專才」，專精處理特定工作，運算效能高，後者是「通才」，處理多項工作，但效能相對較低。

在生成式AI的世界， GPU晶片高效運算是必需。根據分析師，輝達在全球GPU的市佔率高達80%，是一方霸主，這也說明了為何輝達能乘風破浪，股價一路勁揚。

輝達的對手有誰？

輝達的主要競爭者包括超微（Advanced Micro Devices，AMD），以及Amazon、Google、Meta Platforms自產的晶片。
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