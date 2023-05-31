拉近與臺灣讀者距離！聖露西亞大使館致贈國家圖書館　15本代表性著作

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）聖露西亞大使館昨(30)日在國家圖書館辦理贈書儀式，內容包含該國諾貝爾獎得主著作及使館推薦之圖書，共計15冊供該館典藏，聖露西亞大使路易斯博士(Dr. Robert Kennedy Lewis)致詞時表示，希冀藉由捐諾貝爾獎得主之著作給國圖，拉近與臺灣讀者之距離。

聖露西亞駐台大使路易斯表示，書籍記載及描繪了聖露西亞的社會發展、經濟變化與人文動態，希望邀請臺灣人及在臺灣的外國友人，一同投入書的世界，「閱讀永不停歇」。透過各類著作可讓讀者，學習到科學、經濟、文化等相關知識，感謝國家圖書館接受捐贈，希望藉書籍拉近彼此的距離。

國家圖書館曾淑賢館長目前人在國外推動國圖與歐洲國家的館際合作以及臺灣漢學研究交流，由副館長翁誌聰代表國圖，接受聖露西亞大使路易斯的盛情贈書。翁副館長表示，路易斯大使所帶來的捐贈圖書，共計15冊，內容包括該國獲諾貝爾文學與經濟獎作者之作品，以及歷史、文化及政治議題、童書、小說與學術之各類圖書。相信藉由國家圖書館的合作與閱讀推廣，必定能加深兩國人民的文化交流與深入瞭解。

外交部次長俞大㵢致詞時表示，榮幸見證大使館贈書國圖的儀式，提及現今科技蓬勃發展及電子書大量出版之際，能閱讀實體書籍顯得格外珍貴，感謝大使館願意捐贈書籍，讓大眾有更多閱讀的機會。

外交部表示，台灣與聖露西亞共享民主、自由及人權等理念，雙方在醫療、農業、 教育、文化、觀光、資通訊、婦女賦權、 氣候韌性及永續發展等領域合作密切，成果豐碩， 我國將持續深化與露國的多元合作關係，嘉惠兩國人民。

此次捐贈予國圖的書籍，包括聖露西亞兩位諾貝爾獎得主，分別於1979年摘下諾貝爾經濟學獎的路易斯(Arthur Lewis)以及1992年諾貝爾文學獎得主沃克特(Derek Walcott)。贈書活動現場播放聖露西亞五月閱讀月活動之簡介影片，以及書籍作者及共同作者錄製之影片，向與會來賓導讀書本內容。

聖露西亞贈送國圖各類圖書。(照片由國圖提供)