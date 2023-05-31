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強化循環產業媒合及技術交流！環保署率國際訪團參訪　北臺灣資源循環亮點企業

環保署表示，透過國際參訪，讓世界見證臺灣資源循環的亮眼成績。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/31 09:15
環保署副署長沈志修率外賓參訪亞東綠材。(照片由環保署提供)

環保署副署長沈志修率外賓參訪亞東綠材。(照片由環保署提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）各國近期相當重視廢棄電子電器、塑膠回收再利用議題，行政院環境保護署副署長沈志修昨(30)日率國際參訪團至北臺灣資源循環亮點企業「佳龍科技-環科廠」、「亞東綠材-觀音二廠」及「桃園永續資源館」參訪，環保署期盼，強化循環產業媒合及技術交流的目的，加速臺灣綠色產業升級轉型。

環保署就各國近期相當重視的廢棄電子電器、塑膠回收再利用議題，以及桃園整合轄內資源循環產業，建立循環產業鏈的成果進行瞭解，率領國際參訪團有來自新加坡、義大利等政府代表、英國國家智庫及亞洲開發銀行專家，以及國際品牌業者參訪相關企業。

環保署表示，第一站為佳龍科技公司，其專注於資源回收處理領域，透過創新研發讓電子電器廢棄物得以資源循環利用，減輕環境負荷。近年更透過產學合作，提供IT產業完整的廢料處理及再資源化對策，回收個人電腦主機、監視器、筆記型電腦與廢印表機等，採化學處理及物理研磨方式，成功將印刷電路板（PCB板）再製成植草磚、步道磚、大理石板等循環建材。

環保署說，第二站至亞東綠材公司，該公司是臺灣第1家寶特瓶再生工廠，其具有寶特瓶回收再製寶特瓶的關鍵技術(Bottle to Bottle) ，成功形成可永續循環的閉迴圈，相較使用化石原料可減少6成碳排。此外，該公司過去更研發製作世足賽16國代表隊環保紗球衣，成功讓臺灣塑膠循環成果在世界發光發熱。

第三站桃園永續資源館，該館致力於推廣永續環境及資源再利用，透過館內設施讓參觀者了解生活上如何落實循環經濟的理念，此外也提供廢棄物資源化產品媒合服務，形成產業循環鏈，邁向淨零排放願景。

環保署表示，透過國際參訪，讓世界見證臺灣資源循環的亮眼成績，並達到強化循環產業媒合及技術交流的目的，使我國成為資源循環技術的領先者，加速臺灣綠色產業升級轉型。

強化循環產業媒合及技術交流！環保署率國際訪團參訪　北臺灣資源循環亮點企業

環保署副署長沈志修率外賓參訪桃園永續資源館。(照片由環保署提供)

強化循環產業媒合及技術交流！環保署率國際訪團參訪　北臺灣資源循環亮點企業

環保署副署長沈志修率外賓參訪佳龍科技。(照片由環保署提供)
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