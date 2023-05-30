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吃鮭魚、鯖魚別再乾煎和抹胡椒鹽！挪威海產推廣協會攜手「李錦記」和「味好美」開創新味蕾

By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2023/05/30 19:20
（左起）名廚李哲松、挪威海產推廣協會東南亞總監Asbjørn Warvik Rørtveit、家樂福商品部鮮魚...

（左起）名廚李哲松、挪威海產推廣協會東南亞總監Asbjørn Warvik Rørtveit、家樂福商品部鮮魚...

（台灣英文新聞／朱明珠　台北採訪報導）今年適逢挪威海產推廣協會來台推廣10週年，為了讓更多消費者享受來自挪威的新鮮海味，協會再度邀請亞太十大名廚李哲松，攜手東、西百年調味專家「李錦記」和「味好美」合作，針對挪威鮭魚和鯖魚開發出不同調味醬包，讓消費者的味蕾體驗更多元。

挪威海產推廣協會東南亞總監Asbjørn Warvik Rørtveit表示，挪威產收的海鮮有95%為出口，是世界領先的海鮮生產國之一和第二大出口國，因此提供安全且合乎永續概念的食物，也是挪威海產業的首要任務。

Asbjørn Warvik Rørtveit說，不論養殖或捕撈，挪威海產皆透過奠基於生態系統的方式及嚴格監管。而所有加工廠都必須遵守危害分析和關鍵控制點的食品安全管理體系，挪威是世界上最早引入供應鏈追蹤並管理魚類這樣系統的國家之一，該系統有助於確保這個產業保持永續發展，也讓消費者能安心購買。

吃鮭魚、鯖魚別再乾煎和抹胡椒鹽！挪威海產推廣協會攜手「李錦記」和「味好美」開創新味蕾蜜汁烤肉醬設計菜色「醬燒鯖魚松子炊飯」。（圖／挪威海產推廣協會）

繼去年百年香料品牌「味好美」的「香檸椒鹽」鮭魚料理引起消費者廣大迴響後，挪威海產推廣協會今年再度邀請李哲松，攜手擁有130年歷史的中式醬料品牌「李錦記」推出「蜜汁烤肉醬」，針對挪威鯖魚研發讓人驚豔的新風味。

李哲松說，挪威鮭魚和鯖魚擁有豐富的營養，細嫩的口感老少皆宜，也是很容易取得的食材，在今年2023年挪威海產季共設計四道方便消費者於家中料理的菜色，包含蒜香粉絲蒸鮭魚、檸檬香茅麥片鮭魚、蜜汁薑蔥鯖魚煲和醬燒鯖魚松子炊飯，讓全家菜色更有變化，歡迎消費者前往挪威海產推廣協會的社群平台上觀賞。

2023年挪威海產季自6月1日起至9月30日，與家樂福和全台Mia C’bon合作，6月1日起至7月31日止前往上述通路購買冰鮮「挪威鮭魚」即可獲得「味好美」的「香檸椒鹽」調味包；8月1日起至9月30日期間前往以上通路購買「挪威鯖魚，即可獲得「李錦記」的「蜜汁烤肉醬」調味包，數量有限，送完為止。

吃鮭魚、鯖魚別再乾煎和抹胡椒鹽！挪威海產推廣協會攜手「李錦記」和「味好美」開創新味蕾香檸椒鹽設計菜色「色蒜香粉絲蒸鮭魚」。（圖／挪威海產推廣協會）
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更新時間 : 2023-05-30 21:10 GMT+08:00

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