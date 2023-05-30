澤倫斯基籲勿忘韓戰苦痛　促南韓向烏克蘭提供防禦系統

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）烏克蘭總統澤倫斯基接受南韓媒體訪問，他呼籲南韓勿忘70多年前韓戰中所經歷的痛苦，並表示烏克蘭迫切地希望南韓能夠提供防禦系統。

澤倫斯基接受韓媒朝鮮日報專訪，報導中描述，採訪地點十分保密，記者是在烏克蘭市區內與總統室保安人員見面後，搭乘窗戶皆被遮擋住的黑色商務車，經過多層安檢後，才得以與澤倫斯基見到面，他穿著寫有UA30（烏克蘭資安機關）的軍方服裝。

澤倫斯基於採訪中說道，「請回想一下70多年前，南韓需要其他國家幫助的時候，當時為了維護正義與自由，全世界都伸出了援手，才得以實現如今自由、民主、繁榮的南韓，現在的烏克蘭就和70年前的南韓一樣，請記住這個事實。」

歷經韓戰後，南韓在短短的70年內，從廢墟搖身一變成為世界十大經濟強國，澤倫斯基表示，他希望能從歷經戰爭紛亂後，於廢墟中重生的國家學習經驗，而韓國就是其中之一。他提到，基輔的狀況相較於東部戰線較好些，但空襲越來越激烈，警報聲不斷，各地都被嚴重摧毀。

南韓至今向烏克蘭提供了2.3億美元以上的人道救援，日前在廣島G7峰會中，南韓總統尹錫悅也承諾向烏克蘭提供排雷設備。澤倫斯基說道，烏克蘭領土有約三分之一的面積被埋下地雷，許多平民們因誤觸而成為殘疾人士，或甚至喪命，南韓所提供的排雷設備拯救了許多人的手腳與性命。

但對於南韓未能提供進一步的武器支援，澤倫斯基表示，他了解在武器支援方面存在很多侷限性，但他認為提供防禦系統與戰力系統保護裝備，並不違背南韓的原則。

澤倫斯基進一步指出，防空系統不是武器，存粹是防禦裝備，為了烏克蘭的重建工作，「天空盾牌」不可或缺，他迫切希望南韓能在這部分提供援助，以及能提前警示俄羅斯空襲的預警系統。

對於戰後重建的部分，他認為烏克蘭和南韓在安保、防衛產業、尖端技術、網路空間以及國民生活重建領域可以進行合作。另外，結合烏克蘭擁有的資源，以及南韓的技術，兩國在鋰電池領域也能獲得巨大的成果。

對於俄羅斯的核武威脅，澤倫斯基表示，俄羅斯威脅使用核武已經不是一兩次，烏克蘭已不再感到害怕，他認為這只是俄國威脅烏克蘭及歐洲國家的「政治手法」之一。

至於對於俄羅斯與中國之間關係的看法，澤倫斯基說道，普丁在三月與習近平的會談中，曾表示反對核武國家在境外部署核武，但普丁卻在一週後宣布在白俄羅斯部署核武，連對自己的盟友也不誠實。

澤倫斯基認為，普丁的最終目標即是恢復蘇聯，普丁無法透過外交或其他威脅手段實現此一目標，於是他選擇成為一個侵略者，他認為普丁清楚地知道，自己強制搶奪烏克蘭一事是無可爭辯的事實，也因此在近兩年來，都一直迴避與他通話。