相約在赤道　央廣印尼語聽友會首次前進加里曼丹

隨著疫後各國逐漸解封，Rti央廣海外聽友會活動也陸續展開！ 中央廣播電臺將於6月2日、4日前往印尼加里曼丹及雅加達參與聽 友會，由董事長賴秀如、董事張正揚、 外語節目部經理黃佳山以及印尼語主持群組團，與印尼聽友交流， 期間也將拜會印尼當地媒體及學術單位，拓展Rti央廣國際合作網 絡。

睽違五年，Rti央廣再次開拔至印尼與聽友面對面交流， 參加由當地聽友自行發起的聽友會活動， 今年首次與婆羅洲聽友俱樂部（Borneo Listeners Club）合作，於世界唯一赤道城市─ 西加里曼丹坤甸市舉辦聽友會活動，已接獲近300位聽友報名參加 ，坤甸市長Ir. Edi Rusdi Kamtono也將到場表達支持。Rti央廣除了將於6月2日參 加加里曼丹聽友會，也將與Radio Volare（地方電臺）簽署合作備忘錄， 未來雙方至少每季一次共同製播30分鐘節目。而6月4日雅加達聽 友會，印尼資深監聽員將分享「聽廣播超過 50 年」的經驗，並在聽友見證下，與萬隆廣播電臺METRUM MEDIA簽署合作意向書。

除了受邀參加兩場由聽友自行發起的活動外，Rti央廣此行也將拜 會印度尼西亞共和國廣播電臺西印尼加里曼丹省分臺Radio Republik Indonesia（RRI）、印尼伊斯蘭通訊社MINA News Agency、新時代媒體IDN Times、丹戎布拉大學、 高雅文化學院及印尼客屬聯誼總會坤甸分會等， 與當地媒體和學術單位建立合作關係， 增進臺灣與印尼之間的交流及情誼。

Rti央廣自1957年開始推出印尼語廣播節目， 擁有廣大的印尼語收聽族群，亦是第一個在印尼舉辦實體聽友會活動 的國際媒體。為回饋聽友的支持與喜愛，央廣過往每隔1-2年就會 專程至各聽友會組織所在國家與聽友見面並進行交流，今年預計9月 也將赴泰國與聽友交流互動。