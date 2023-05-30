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相約在赤道　央廣印尼語聽友會首次前進加里曼丹

By 台灣英文新聞
2023/05/30 17:22
Rti央廣首次於印尼西加里曼丹坤甸市舉辦聽友會活動。（圖為坤甸市赤道紀念碑／央廣提供）

Rti央廣首次於印尼西加里曼丹坤甸市舉辦聽友會活動。（圖為坤甸市赤道紀念碑／央廣提供）

隨著疫後各國逐漸解封，Rti央廣海外聽友會活動也陸續展開！中央廣播電臺將於6月2日、4日前往印尼加里曼丹及雅加達參與聽友會，由董事長賴秀如、董事張正揚、外語節目部經理黃佳山以及印尼語主持群組團，與印尼聽友交流，期間也將拜會印尼當地媒體及學術單位，拓展Rti央廣國際合作網絡。

睽違五年，Rti央廣再次開拔至印尼與聽友面對面交流，參加由當地聽友自行發起的聽友會活動，今年首次與婆羅洲聽友俱樂部（Borneo Listeners Club）合作，於世界唯一赤道城市─西加里曼丹坤甸市舉辦聽友會活動，已接獲近300位聽友報名參加，坤甸市長Ir. Edi Rusdi Kamtono也將到場表達支持。Rti央廣除了將於6月2日參加加里曼丹聽友會，也將與Radio Volare（地方電臺）簽署合作備忘錄，未來雙方至少每季一次共同製播30分鐘節目。而6月4日雅加達聽友會，印尼資深監聽員將分享「聽廣播超過 50 年」的經驗，並在聽友見證下，與萬隆廣播電臺METRUM MEDIA簽署合作意向書。

除了受邀參加兩場由聽友自行發起的活動外，Rti央廣此行也將拜會印度尼西亞共和國廣播電臺西印尼加里曼丹省分臺Radio Republik Indonesia（RRI）、印尼伊斯蘭通訊社MINA News Agency、新時代媒體IDN Times、丹戎布拉大學、高雅文化學院及印尼客屬聯誼總會坤甸分會等，與當地媒體和學術單位建立合作關係，增進臺灣與印尼之間的交流及情誼。

Rti央廣自1957年開始推出印尼語廣播節目，擁有廣大的印尼語收聽族群，亦是第一個在印尼舉辦實體聽友會活動的國際媒體。為回饋聽友的支持與喜愛，央廣過往每隔1-2年就會專程至各聽友會組織所在國家與聽友見面並進行交流，今年預計9月也將赴泰國與聽友交流互動。

更新時間 : 2023-05-30 21:10 GMT+08:00

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