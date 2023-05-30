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熱血x親子音樂劇《青鬼好朋友》6/3-4台北登場　啟動「換位思考」讓人生更快樂

By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2023/05/30 17:27
親子音樂劇《青鬼好朋友》將於6月3、4日於台北表演藝術中心藍盒子劇場登場，圖左起為青鬼、小胖與紅鬼。（圖／愛樂劇工廠提供）

親子音樂劇《青鬼好朋友》將於6月3、4日於台北表演藝術中心藍盒子劇場登場，圖左起為青鬼、小胖與紅鬼。（圖／愛樂劇工廠提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北採訪報導）愛樂劇工廠成立20週年，今年首度與編劇導演王慕天合作，將於6月3、4日於台北表演藝術中心藍盒子劇場推出結合馬戲、特技、雜耍和影像科技的親子音樂劇《青鬼好朋友》，盼藉此帶領觀眾一起換位思考，運用同理心去善待身邊人，甚至是不同種族和國家的人，讓人生更快樂。

台北愛樂音樂總監古育仲表示，為了接觸不同的新劇本，以及慶祝愛樂劇工廠20年，我們於2021年舉辦的首屆「兒童/親子音樂劇劇本徵件計畫」，而《青鬼好朋友》則從30多件優秀劇本當中脫穎而出。

熱血x親子音樂劇《青鬼好朋友》6/3-4台北登場　啟動「換位思考」讓人生更快樂

《青鬼好朋友》演出畫面。（圖／愛樂劇工廠提供）

編劇導演王慕天說，《青鬼好朋友》這個故事呢是融合兩個日本傳統的故事，分別是國人熟知的桃太郎傳說及日本兒童文學《哭泣的紅鬼》。我們小時候都聽過桃太郎打鬼，但如果鬼也有他的朋友，那又會有甚麼變化，我們盼藉由不同視角來編輯這個故事，讓大小朋友懂得換位思考，人類在地球村該如何與不同種族或動物相處，以及善待彼此，這樣的人生也會更開心吧。

此外，該劇融合馬戲、雜耍、特技與影像科技，還加入日本知名綜藝節目《超級變變變》的元素，希望讓每個環節都非常豐富、好玩，並帶給觀眾更多的聲光效果跟刺激。

熱血x親子音樂劇《青鬼好朋友》6/3-4台北登場　啟動「換位思考」讓人生更快樂《青鬼好朋友》演員合照。（圖／愛樂劇工廠提供）

本劇集結多位表演藝術領域的優秀人才共同製作，邀來擁有豐富舞台經驗的前《大學生了沒》班底陳碧珠（Juicy）擔綱飾演太郎一角，及知名劇場演員賴盈螢（辣子）、顏辰歡分別飾演青鬼及紅鬼等要角，並與近年來投身原創馬戲音樂劇製作的天馬戲創作劇團首度合作，在劇情角色中融入不同特技呈現，讓本戲亮點不斷。

古育仲說，愛樂劇工廠成立20年來專注於製作出年齡無死角的在地原創音樂劇，老鼠娶親之公主不想嫁》、《小羊晚點名》皆是近年廣受好評的大熱之作，而於今年度重磅升級登場的經典寓言改編兒童歌舞劇《新龜兔賽跑PLUS》更將於8月27日於高雄衛武營戲劇院上演。愛樂劇工廠期望透過音樂劇的表演方式，探討親子教育及孩子權益等議題，打造歡樂、正向又充滿音樂的親子音樂劇王國。

熱血x親子音樂劇《青鬼好朋友》6/3-4台北登場　啟動「換位思考」讓人生更快樂
青鬼好朋友
愛樂劇工廠
台北愛樂文教基金會

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更新時間 : 2023-05-30 21:09 GMT+08:00

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