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為孩子搭建展現英語能力的舞臺！新北市國小英語讀者劇場競賽　吸引186校參與

新北市教育局長張明文表示，新北市辦理英語讀者劇場比賽已邁入第12年，比賽目的主要是為鼓勵學生開口說英語以強化生活語言的表達能力，希望透過最純粹的英文劇本讀誦，讓學生從練習中一步一步建立起對英語口說的自信心、能力及興趣並運用於生活中。

By 台灣英文新聞
2023/05/30 17:29
2023年讀者劇場市賽高年級組特優頭湖國小。(照片來源：新北市教育局提供)

2023年讀者劇場市賽高年級組特優頭湖國小。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市今(2023)年4-5月辦理國小英語讀者劇場比賽區賽，並於5/23辦理市賽，各校報名踴躍，共計186校參與，隊伍數及校數皆為歷年最多。市賽分別有6校獲得特優、13校榮獲優等及17校取得佳作，各校優秀表現獲得評審老師高度嘉許。

教育局長張明文表示，新北市辦理英語讀者劇場比賽已邁入第12年比賽目的主要是為鼓勵學生開口說英語以強化生活語言的表達能力，希望透過最純粹的英文劇本讀誦，讓學生從練習中一步一步建立起對英語口說的自信心、能力及興趣並運用於生活中，因此任何形式之佈景、服裝、道具、燈光、配樂、走位、編排動作等均非評分項目。另外，新北市為推廣生活化英語、鼓勵學生開口說英語，每年補助各公立國小總計520萬元辦理全校性、全年級英語競賽活動，為孩子搭建展現英語能力的舞臺。

莒光國小榮獲市賽中年級組特優，指導老師簡旨安表示，指導英語讀者劇場需注重的面向很多，例如劇本的選擇、學生的英語程度、特質、發音、語調、情緒及語速等，並要適時加上簡單肢體動作，幫助孩子融入情節中，才能說出引人入勝的故事。這次參賽最大的收穫，就是看到初次參賽的3年級孩子能自信地在舞臺上展現自己。而3年2班賴牧霆、梁中瑋同學分享，因為這次上臺表演獲得好成績的成就感，讓他們期待能參加更多的英語活動。

市賽高年級組則由頭湖國小榮獲特優，5年6班黃幸如同學表示，從一本繪本到一部劇，再從區賽到市賽，準備比賽的3個月中，一次又一次的讀稿、英語發音調整、情緒沒到位、斷句不自然等修正，直到站上舞臺那一刻，更不斷的告訴自己，放輕鬆、舞臺是你的。終於，順利完成比賽，也和同學老師留下美好的回憶。

教育局表示，新北市致力於辦理多元雙語學習活動，以促進學生學習生活化，自2012年度起辦理英語歌曲比賽、讀者劇場、英語演說等競賽，成果豐碩，同時實施每週1日英語日，也透過英速魔法學院浸潤式營隊、冬夏令營、雙語數位學伴等方案，讓雙語真正落實在孩子的生活當中，期待持續將新北市學童培養成敢說、能講、愛用英語的世界公民。

為孩子搭建展現英語能力的舞臺！新北市國小英語讀者劇場競賽　吸引186校參與

2023年讀者劇場市賽中年級組特優莒光國小。(照片來源：新北市教育局提供)

更新時間 : 2023-05-30 21:09 GMT+08:00

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