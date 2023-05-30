為孩子搭建展現英語能力的舞臺！新北市國小英語讀者劇場競賽　吸引186校參與

新北市今(2023)年4-5月辦理國小英語讀者劇場 比賽區賽，並於5/23辦理市賽，各校報名踴躍，共計186校參 與，隊伍數及校數皆為歷年最多。市賽分別有6校獲得特優、13校 榮獲優等及17校取得佳作，各校優秀表現獲得評審老師高度嘉許。

教育局長張明文表示，新北市辦理英語讀者劇場比賽已邁入第12年 ， 比賽目的主要是為鼓勵學生開口說英語以強化生活語言的表達能力， 希望透過最純粹的英文劇本讀誦， 讓學生從練習中一步一步建立起對英語口說的自信心、 能力及興趣並運用於生活中，因此任何形式之佈景、服裝、道具、 燈光、配樂、走位、編排動作等均非評分項目。另外， 新北市為推廣生活化英語、鼓勵學生開口說英語， 每年補助各公立國小總計520萬元辦理全校性、 全年級英語競賽活動，為孩子搭建展現英語能力的舞臺。

莒光國小榮獲市賽中年級組特優，指導老師簡旨安表示， 指導英語讀者劇場需注重的面向很多，例如劇本的選擇、 學生的英語程度、特質、發音、語調、情緒及語速等， 並要適時加上簡單肢體動作，幫助孩子融入情節中， 才能說出引人入勝的故事。這次參賽最大的收穫， 就是看到初次參賽的3年級孩子能自信地在舞臺上展現自己。而3年 2班賴牧霆、梁中瑋同學分享， 因為這次上臺表演獲得好成績的成就感， 讓他們期待能參加更多的英語活動。

市賽高年級組則由頭湖國小榮獲特優，5年6班黃幸如同學表示， 從一本繪本到一部劇，再從區賽到市賽，準備比賽的3個月中， 一次又一次的讀稿、英語發音調整、情緒沒到位、 斷句不自然等修正，直到站上舞臺那一刻，更不斷的告訴自己， 放輕鬆、舞臺是你的。終於，順利完成比賽， 也和同學老師留下美好的回憶。

教育局表示，新北市致力於辦理多元雙語學習活動， 以促進學生學習生活化，自2012年度起辦理英語歌曲比賽、 讀者劇場、英語演說等競賽，成果豐碩，同時實施每週1日英語日， 也透過英速魔法學院浸潤式營隊、冬夏令營、雙語數位學伴等方案， 讓雙語真正落實在孩子的生活當中， 期待持續將新北市學童培養成敢說、能講、愛用英語的世界公民。

2023年讀者劇場市賽中年級組特優莒光國小。(照片來源：新北市教育局提供)