科林儀器暨助聽器響應好日子大平台　捐贈百萬元精密助聽器助弱勢聽損兒

依據國建署資料，新生兒約有千分之1有聽損機率， 若加上單側聽損，更高達千分之3，聽損若未能及早篩檢發現， 及早療癒，恐將影響兒童的成長學習。 為了響應新北市長侯友宜好日子愛心大平台， 科林儀器暨科林助聽器於30日再度捐贈市值100萬元的兒童助聽 器，將由新北市輔具中心評估媒合給弱勢家庭的聽損兒。

科林助聽器協理陳俊旭表示，科林為新北市在地企業， 長期倡議聽力照護的重要性，根據國建署資料， 新生兒約有千分之1有聽力障礙，若加上單側聽損， 更高達千分之3，由於聽損會影響兒童的語言學習功能， 因此如何及早篩檢發現，給予適時的助聽輔具， 可以改善聽損兒童的學習教育。

陳俊旭說， 科林曾於2020年首度響應侯市長好日子愛心大平台的號召， 捐贈市值200萬元的助聽器，共幫助了15位弱勢兒童， 這次再度捐出100萬元的助聽器，而且色彩更加繽紛， 造型係根據兒童的耳蝸利用3D列印設計製作，非常的精巧， 希望讓聽損兒容易接受。

代表受贈的新北市副秘書長龔雅雯表示， 科林儀器暨科林助聽器於2022年榮獲新北企業精典獎， 是非常優質的在地企業，同時具有企業社會責任的典範。 由於精密助聽器是屬於高價位，讓弱勢聽損家庭難以負荷， 非常感謝科林的捐贈。尤其科林助聽器非常貼心的設計， 不僅高功能還很精巧繽紛，有如吊飾，減輕聽損兒的心理負擔， 讓聽損兒有愛無礙的學習發展，將來也能奉獻社會。

社會局副局長許秀能表示， 這批助聽器會由新北市輔具資源中心評估0-26歲有助聽器需求， 且有低收、中低收或申領社福補助的市民，由中心評估開立轉介單， 再由科林安排至指定直營服務據點選配。