中華電信攜手三軍總醫院以5G專網技術　實現達文西手術3D AR遠距教學啟動沈浸式教學新紀元

中華電信持續深耕5G企業專網垂直場域應用發展， 國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥及多位委員今(30)日 參訪中華電信於三軍總醫院的5G垂直場域應用，實際體驗利用5G 專網技術實現達文西手術遠距3D AR實境教學的過程。

此次通傳會包括陳耀祥主委、林麗雲、王維菁、王怡惠、 陳崇樹等委員參訪三總場域， 由中華電信董事長郭水義親自接待及展示醫療場域導入5G應用的成 果。過去傳統2D手術影像教學缺少呈現手術過程的深度感， 無法讓學習者深入理解手術過程的細節和技巧，這次透過中華電信5 G高速率、低延遲特性，成功利用5G專網技術實現達文西手術遠距 3D AR實境教學。達文西手臂微創手術是一種高度精密的手術， 該系統可提供高解析3D立體的手術影像， 讓執刀醫師能清晰準確的進行手術與判斷， 精準完成細微的手術步驟。

中華電信董事長郭水義表示，這次合作由中華電信協助三軍總醫院佈建5G專網環境， 並提供由中華電信自行研發的「AR視訊協作平台」， 讓遠端的學習者身歷其境般觀看達文西手術過程，充分運用5G專網 的高速率、低延遲及安全性。AR眼鏡觀看3D醫療影像能為遠距3 D AR教學帶來更多的可能性，增加教學多元性和便捷性。

三軍總醫院洪乙仁院長表示， 此次利用擷取達文西機器手臂輸出左右眼高解析視頻影像， 透過中華電信5G專網與AR視訊協作平台，即時傳到遠端學生AR 眼鏡，呈現3D立體影像， 感受執刀醫師第一視角之器官立體成像與手術過程的深度感， 了解微創手術各個細節，此外， 此平台系統也提供同時有另一名指導老師在遠距即時於畫面上標示重 點病徵和處置建議，提高手術訓練的品質和效率。

中華電信5G專網提供高速率、低延遲、 大頻寬的安全高品質行動無線通信服務，可支持多種智慧醫療應用， 例如：遠距醫療、醫療影像傳輸等， 有助於降低醫護臨場照護以及流程作業之負擔， 利於醫護專業人才於寶貴時間發揮所長， 更能於緊急情況強化救護資源之銜接，把握黃金救援時間， 提升醫療服務的品質和效率，並能確保醫療數據隱私性。 中華電信會持續與醫療領域專家共同推動5G專網與智慧醫療創新應 用。

透過此次通傳會參訪三總與中華電信的合作，利用5G專網實現達文 西手術遠距3D AR實境教學，這一創新的教學方式， 為醫學教育帶來革命性的變革，創造沈浸式教學新體驗。

透過中華電信5G專網與AR視訊協作平台，即時傳到遠端AR眼鏡及多元終端設備(包含內視鏡、手機及電腦設備等)，呈現3D立體影像，感受執刀醫師第一視角之器官立體成像與手術過程的深度感。（照片由中華電信提供）