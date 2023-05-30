【台灣2024大選】賴清德、郭台銘、柯文哲出席金門浯島宗教活動　3人未同框

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨主席暨總統參選人賴清德今天(30日) 出席金門縣信賴台灣之友會成立大會。賴清德表示，他對金門有很深厚的感情，金門的歷史悠久、文化深厚，未來要共同努力，讓金門從守護台灣的前線，變成世界進出台灣的前門。

民眾黨總統參選人柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘今天則出席金門浯島城隍遶境活動，2人在廟門口握手致意、合照，過程未交談，後續一起抬轎，席間簡短交談，互動熱絡。

鴻海集團創辦人郭台銘（前左3）30日上午前往金門縣參香迎城隍，並和副總統賴清德（前左2）同框。中央社

鴻海集團創辦人郭台銘（前左3）30日到金門縣參香迎城隍，與台灣民眾黨主席柯文哲（前左4）同框，握手寒暄。中央社

遶境活動開始前，副總統賴清德和郭台銘輪流致詞，2人在廟門口握手交談，也留下合影，致詞後賴副總統便先離場。

中央社報導，鴻海創辦人郭台銘與民進黨主席賴清德在金門迎城隍活動同台，郭台銘將日前提出的「兩岸和平宣言」送交到賴清德手上。

有媒體報導，郭台銘將和平宣言放在公文袋裡交給賴清德，賴清德也收下。

柯文哲則晚了約20分鐘才抵達城隍廟。柯文哲和郭台銘2人在廟門口握手致意，合照後柯文哲走進廟裡，郭台銘則往廟外走。

郭台銘、柯文哲上午參拜完先是各自離去，中午1時許又在城隍廟「合體」扛轎，期間不時有簡短交談，互動熱絡。不過，郭台銘下午3時30分還將拜會金門縣長陳福海，柯文哲下午也將拜訪金門知名店家，後續是否會在金門再度合體互動，備受外界關注。

(圖/陳玉珍臉書)

立委陳玉珍在城隍廟接受媒體聯訪表示，今天是金門一年一度宗教盛事，「非常高興各位總統候選人和可能的人選，大家一起關心金門，讓金門更好。」

媒體問及賴副總統接下郭台銘的「和平宣言」，但國民黨總統參選人侯友宜、郭台銘2人仍未互動，陳玉珍說，很多事情需要時間，侯友宜、郭台銘都是在野陣營、藍營一份子，都是為中華民國好，會有機會碰面的。

民主進步黨對郭台銘遞交「和平宣言」一事則表示，和平共榮不僅是2300萬人民的期待，也是世界民主同盟國家共同的價值。

國民黨籍金門縣議會議長洪允典稍早受訪表態支持郭台銘參選到底，也認為郭柯配是最好的組合。對此陳玉珍說，洪允典確實比較支持郭台銘，「這其實也是民意的關係，這些是地方的民意」。

媒體問及是否支持郭台銘參選到底，陳玉珍說，要獲勝的話在野陣營一定要整合。

郭台銘把「和平宣言」交給賴副總統是否代表有意參選，陳玉珍則說，郭台銘心心念念都是兩岸和平，為中華民國發展努力，「不管是哪位候選人都為這個目標努力。」

外界醞釀連署郭台銘獨立參選，陳玉珍說，這是民意的展現，自己尊重民意。對於「換侯」聲浪，陳玉珍認為，民調起起落落，希望侯友宜還是要繼續努力。

金門縣信賴台灣之友會今天舉行成立大會，賴清德致詞時回憶在金門服役當兵的日子，他說，因為對金門有很深厚感情，擔任行政院長時，非常關心金門各項事務。

賴清德感謝金門鄉親，他說，金門對國家非常重要，不僅是過去幾十年來都站在守衛國家安全的第一線，讓人民可以安居樂業，而且有很多的金門人到台灣和東南亞國家發展，未來要共同努力，包括，提升醫療、交通、綠能等建設，他希望金門可以從守護台灣的前線，變成世界進出台灣的前門。

賴清德重申，「和平是無價的、戰爭沒有贏家」，台灣每個人都追求和平，也沒有一個政黨想要戰爭，但「有主權的和平才是真正的和平」，如果沒有了主權，所謂的和平就只是短暫的假和平，香港和澳門就是例子。

他提到，中國想在台灣創造一個「和平與戰爭的選擇」的氛圍，大家要「心頭抓乎定」，因為如果因此做出錯誤的決定，走錯了一步，要回頭就不容易了。

賴清德也表示，「要交流很好、要談判很好」，只要在對等、尊嚴的前提下，對兩岸人民福祉有幫助，他都樂於參與各項的合作計畫，但絕不是接受「九二共識、一個中國原則」為前提，因為放棄了主權就什麼都沒有了。

他強調，有主權才是這塊土地的主人，和平需要靠實力來得到，不能靠和平協議，因為和平協議如果有效，西藏就不會像今天這麼慘，如果和平協議有效，世界上就不會有所謂的戰爭。

賴清德表示，面對中國的威脅，不能亂了分寸，要跟民主陣營站在一起，未來他一定會在全球的視野之下，竭盡所能，維持台海的和平穩定現狀。賴清德強調，「德不孤必有鄰」，有主權才有民主，失去了主權，不但得不到和平，也會失去民主，所以這場選舉是在民主和專制之間做選擇。