台灣猴痘單週增17例本土 9成無接種疫苗！羅一鈞籲2.6萬人快接種第2劑

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）猴痘(Mpox)疫情升溫，國內新增17例本土病例，均為本國籍男性，居住縣市以北部為多。疾管署發言人羅一鈞表示，我國累積猴痘病例數達128例，其中9成均未打疫苗，提醒高風險族群應儘速前往合作之醫療院所接種疫苗。

羅一鈞說明，這些個案的居住縣市分布在六縣市，包含台北市5例、桃園市4例、新北市3例、新竹市和台中市各2例、 苗栗縣1例 ，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於5月11日至5月26日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月23日至5月28日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診128例病例(116例本土及12例境外移入)，其中60例已康復，15例仍住院治療中、53例於居家自主健康管理中。

羅一鈞說，這128例確診個案有9成無接種疫苗，僅有13人曾接種過1劑猴痘疫苗，但大多(11人，85%)是在接種前或接種後14天內有過高風險行為。提醒接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。

疾管署統計，截至5月29日共計32,697人已接種1劑猴痘疫苗，但已完成2劑疫苗接種者僅6,079人，羅一鈞提醒，接種1劑則有約4至8成的保護力，若完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成，因此提醒已間隔至少4週以上，且尚未接種第2劑疫苗的民眾應盡速接種。

羅一鈞表示，為提供符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件之民眾更具方便性及可近性之接種服務，統計截至5月29日止，全國共93家合作醫療院所可提供接種服務，且為增加民眾接種時間安排之彈性，其中9縣市、17家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。