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【懶人包】台灣文化成年禮金發放千元　使用地點、領取資格一次看！

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/30 16:11
文化成年禮金可用於聽音樂會、看表演。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

文化成年禮金可用於聽音樂會、看表演。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化成年禮金將於6月6日發放，一次看領取資格、如何使用！

為提供青年藝文體驗機會，並擴大藝文消費人口支持藝文產業振興，文化部推出文化成年禮金政策，並擴大發放18歲至21歲青年，近日公布成年禮金完整攻略，包含數位及紙本使用方式。

成年禮金是什麼？

每人發放1200點，用於藝文消費折抵。

誰可以領？

出生日期在90年9月1日至94年12月31日的18-21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。

【懶人包】台灣文化成年禮金發放千元　使用地點、領取資格一次看！
(圖/文化部)

如何領取數位成年禮金？

6月6日起，手機下載「文化幣」APP，完成註冊登記及身份驗證後，即可領取並立即可用。

怎麼用？

可在今（112）年6月6日起至明（113）年6月30日期間，至全國藝文消費點進行消費折抵，每次使用以1點為單位。

如何領取紙本成年禮金？

請聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：02-7735-2966（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail：cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用。

可以在哪裡消費？

可用於逛博物館、聽音樂會、看表演、實體書店買書、看國片、看我國籍歌手演唱會、唱片行、文創或工藝品店、文創園區或市集。全國共有超過10000個藝文消費點，且22縣市通通有。

【懶人包】台灣文化成年禮金發放千元　使用地點、領取資格一次看！
(圖/文化部)

有哪些優惠？

可用於獨立書店，消費2點回饋1點，最高可放大至1800點；購買表演藝術門票，可享5折或5折以下專屬「青年席位」優惠；電影院國片限定，暑假期間將推出多檔最適合青春年少的強檔國片，後續將再公布「青春限定獨享優惠」。其他優惠陸續推出。
文化成年禮金

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2023/03/28 17:50

更新時間 : 2023-05-30 21:08 GMT+08:00

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